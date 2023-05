Bezorgde D66-leden willen dat Kaag doorgaat

D66-leider Sigrid Kaag moet veilig haar werk kunnen doen en haar verdere politieke loopbaan kunnen afwegen, zonder druk van haat en bedreigingen. Met die oproep komen lokale en landelijke D66’ers, die een actie zijn begonnen om Kaag te ondersteunen.

‘Wij staan achter je’, aldus een open brief aan Kaag, die al door bijna 1700 mensen is ondertekend. De steunbetuiging komt nadat de dochters van Kaag zondag op tv vertelden dat zij vinden dat het werk van hun moeder te gevaarlijk is geworden vanwege de vele bedreigingen en het risico van een politieke moord. “Het hoeft maar één keer mis te gaan”, zei dochter Janna.

De zware druk op de politica en haar gezin leiden binnen D66 tot ongerustheid, stellen fractievoorzitters, wethouders, Kamerleden, senatoren en andere actieve leden uit de partij. ‘We zijn ongerust over de politieke situatie, over de kwetsbaarheid van onze democratie en rechtsstaat en over jou en je dierbaren. (...) We blijven je steunen.’

‘Elk mens heeft een grens’

Kaag moet volgens de ongeruste partijleden ‘in vrijheid en zonder gevaar de keuze kunnen maken of ze wel of niet door wil gaan als partijleider’. Dat moet alleen worden bepaald ‘door eigen wensen, ambities en motivatie, niet onder druk van haat en bedreigingen’. De brief is onder andere ondertekend door Paul van Meenen, aanstaand D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Kaag ‘verdient het om te blijven’ als politiek leider van D66, voegen de briefschrijvers eraan toe. Al gaan ze niet zo ver om letterlijk op te roepen dat er een tweede termijn als lijsttrekker moet komen. Dat is een beslissing die Kaag alleen zelf kan nemen, klinkt het. Er is begrip dat de bedreigingen een rol spelen bij de beslissing: ‘Elk mens heeft een grens’.

Het hart onder de riem gaat vergezeld van lovende woorden over het leiderschap van Kaag, die volgens de briefschrijvers visie combineert met ‘inhoud en fatsoen’.

Zorgen over de democratie en de rechtsstaat

De actie is georganiseerd door D66-fractievoorzitter Jorien Migchielsen uit Eindhoven. “We hopen dat ze doorgaat”, zegt zij in een toelichting. “Ze is een heel goede politiek leider. De haat en bedreigingen tegen haar persoon en tegen andere politici, wetenschappers, journalisten en advocaten geven ons veel zorgen over de democratie en de rechtsstaat.”

Door de vele ondertekenaars en de namen daaronder krijgt de oproep wel het gewicht van een ‘blijf doorgaan’-verzoek aan Kaag. D66-politici als senator Petra Stienen, oud-partijvoorzitter Anne-Marie Spierings, Kamerlid Jorien Wuite tekenden, net als de besturen van de interne organisaties binnen de partij die opkomen voor meer diversiteit binnen D66. Zij speelden eerder bij de campagne voor Kaag een aanjaagrol.

