Bewindslieden Rutte IV officieel beëdigd. ‘Toch mooi dat ze denken dat ik zo’n lastige klus kan?’

Verpleegkundigen, agenten, studenten, ondernemers, boeren en burgers, opgelet. De komende weken zult u 29 ministers en staatssecretarissen langs zien komen om te ‘luisteren’, ‘het gesprek aan te gaan’ en ‘keuzes uit te leggen’. Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen de Caribische koninkrijksdelen, Groningen, Brussel, de kazernes, de scholen en asielzoekerscentra bezoek krijgen van bewindslieden die willen ‘verbinden’, ‘ingewikkelde puzzels leggen’, of gewoon ‘eerst het beeld compleet willen krijgen’, in hun eigen woorden.

Na 299 dagen formatie is maandag het vierde kabinet-Rutte officieel beëdigd, ten overstaan van koning Willem-Alexander. Misschien wel het meest vervreemdende beeld van de dag is wanneer Sigrid Kaag op een groot scherm door paleispersoneel wordt weggereden, na afloop van de ceremonie in de balzaal van Paleis Noordeinde. De eerste vicepremier en nieuwe minister van financiën zit thuis in quarantaine na een positieve test. Kaag heeft de eed daarom via een live videoverbinding afgelegd vanuit haar eigen huiskamer. Ook op de bordesfoto-op-anderhalve-meter, waarmee dit kabinet de geschiedenisboeken ingaat, ontbreekt ze.

Rutte IV is nu al een kabinet van records. De langste formatie, de grootste ministersploeg (20 ministers, 9 staatssecretarissen), de meeste vrouwelijke bewindslieden ooit (de helft), allemaal onder leiding van de man die over niet al te lange tijd de langstzittende premier ooit hoopt te zijn. Maar er liggen ook grote problemen op het bord van de nieuwe ploeg. Corona is daarvan niet de minste. Na de beëdiging wenst koning Willem-Alexander de kersverse kabinetsleden ‘veel sterkte’ toe.

Weinig vertrouwen

Het vertrouwen in dit kabinet is historisch laag, blijkt uit recent onderzoek van I&O Research in opdracht van de Nos. Twee derde van de kiezers heeft er niet zo veel (40 procent) of helemaal geen (25 procent) vertrouwen in. Zelfs bij de achterban van coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie is er geen meerderheid te vinden die tamelijk of heel veel vertrouwen heeft in dit kabinet.

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ontmoet de parlementaire pers bij de uitloop van de ministerraad. Beeld ANP

De ministers en staatssecretarissen laten zich er niet door afschrikken. Ze weten wat er van hen op zo’n eerste dag wordt gevraagd, als ze na afloop van hun eerste ministerraad de pers te woord staan. Lovende woorden spreken over je voorganger, bescheiden zijn over eigen kunnen. Nog niet ingaan op netelige vragen en uitzien naar de samenwerking met het parlement. Vandaag is geen dag met ‘een zelf-feliciterend karakter’, aldus de nieuwe minister van onderwijs en wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66). Hij weet als een van de verrassende nieuwkomers van buiten de politiek maar al te goed dat hij ‘alleen maar kan tegenvallen’. De kenner van zwarte gaten roemt de chemie in de ploeg, maar wil het zich op zijn ministerie niet al te comfortabel maken. “Je moet weten wat je niet weet.”

Volgens minister Liesje Schreinemacher (VVD, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) zit het nieuw elan vooral in het ‘zichtbaar maken van de lastige dilemma’s’. Franc Weerwind (D66, rechtsbescherming) noemt het ‘zo transparant mogelijk zijn naar buiten toe’.

Allemaal zeiden ze ja tegen de verantwoordelijkheid, toen het telefoontje kwam. De een zag het verzoek ‘niet 1,2,3 aankomen’, zoals de Maastrichtse oud-wethouder Vivianne Heijnen (VVD, staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat). “Mijn oma is zo trots, maar ook bezorgd over wat me hier te wachten staat.” Partijgenoot Micky Adriaansens (minister van economische zaken) wist dat haar naam rondging. Gunay Uslu (staatssecretaris cultuur en media) moest nog even snel lid worden van D66. Henk Staghouwer (ChristenUnie, landbouw, natuur en visserij) vroeg zijn partijgenoot Carola Schouten om advies, wat hem een drempeltje over hielp. Hanke Bruins Slot (CDA, binnenlandse zaken) overlegde eerst goed met haar vrouw. Maar heel lang hoefden ze allemaal niet na te denken. Staatssecretaris van asiel en migratie Eric van der Burg (VVD): “Er bestaan geen hoofdpijndossiers. Toch mooi dat ze denken dat ik zo’n lastige klus kan?” Minister voor primair en voortgezet onderwijs Dennis Wiersma (VVD) – die de ochtend op een school begon – grapt dat hij in ieder geval vandaag geen uitglijder heeft gemaakt. “Ik heb nieuwe schoenen met leren zolen en zo’n bordes is heel glad.”

