Bestuur wil na melding Esther Ouwehand niet meer als lijsttrekker

Er is een externe ad-hoc integriteitscommissie ingesteld die onafhankelijk onderzoek zal doen naar de meldingen. De voorzitter wil niet ingaan op de aard van de meldingen. Hij erkent dat het besluit grote gevolgen kan hebben in aanloop naar de verkiezingen.

Fractievoorzitter Ouwehand was niet bereikbaar voor commentaar. Tweede Kamerlid Christine Teunissen bleek toen zij gebeld werd om een reactie niet op de hoogte te zijn van het besluit. “Ik weet van niks.” Ook het hoofd voorlichting van de partij wist er niet van.

Felle kritiek op partijbestuur

“Het partijbestuur betreurt het dat het deze beslissing heeft moeten nemen. De kandidatencommissie zal volgende week een nieuwe kandidaat-lijsttrekker selecteren”, staat in een persverklaring van het bestuur. De Partij voor de Dieren zit met zes zetels in de Tweede Kamer, maar staat al langer in de peilingen op winst.

Actieve leden van de partij hebben felle kritiek op het partijbestuur vanwege deze beslissing. Zo laat de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen, Wesley Pechler, weten dat hij op het aanstaande ledencongres een motie van wantrouwen zal indienen tegen het gehele bestuur. Volgens hem is er sprake van ‘vuile politieke spelletjes die de oprichters (van de partij red.) al sinds het begin spelen.’ Het partijcongres is op 24 september.