Bestuur FvD overweegt Baudet te royeren als lid van de partij

Het partijbestuur van Forum voor Democratie vindt de situatie die de afgelopen dagen met Thierry Baudet is ontstaan, onacceptabel. “De partij kan door de hele gang van zaken niet functioneren zoals dat hoort. Bovendien wordt de partij hierdoor in ernstig diskrediet gebracht. Dat is volstrekt onacceptabel. Dientengevolge overwegen wij momenteel een royementsbesluit.”

Drie van de vijf bestuursleden hebben dit woensdag na overleg in een verklaring naar buiten gebracht.

In een poging de macht binnen Forum voor Democratie terug te pakken heeft Thierry Baudet eerder vandaag lijsttrekkersverkiezingen uitgeschreven over de vraag “of de leden mij terug willen”. Direct komende maandag 30 november en dinsdag 1 december wil hij de leden online laten stemmen over zijn comeback.

Het ziet ernaar uit dat deze actie mislukt. Zijn mede-bestuursleden zijn onaangenaam verrast en spreken over een ‘eenmansactie’ van Baudet. Drie van de vijf bestuursleden willen dat Baudet uit het bestuur stapt, maar hij weigert dat.

Wat de gevolgen hiervan zijn is onduidelijk. Baudet kan in ieder geval nog wel op de steun rekenen van Kamerlid Wybren van Haga. Van Haga is op dit moment onafhankelijk Kamerlid, maar spreekt wel vaak namens FVD tijdens debatten.

Baudet spreekt tegenover de NOS van een ‘coup’ en zegt het partijkantoor niet meer in te kunnen omdat de sloten zijn vervangen.

De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft @thierrybaudet leiderschapsverkiezingen uit. pic.twitter.com/5Tt8a5TiJo — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 25 november 2020

Als blijkt dat Baudet straks inderdaad geen voorzitter meer is van Forum, dan zal ook dat nog onvoldoende zijn om de rust te herstellen. Partijprominenten willen hem helemaal uit de partij zetten. Senator Annabel Nanninga eist dat Baudet volledig vertrekt bij Forum en is bezig steun te vergaren onder Forum-parlementariërs en Statenleden.

Baudet noemt de actie “een bitchfight, waarin pogingen gaande zijn om karaktermoord op mij te plegen”. Daarom koos hij eerder vandaag hij de vlucht naar voren, waarbij hij het als zijn opdracht ziet “de ziel van de partij te behouden”. Dat hij twee dagen na zijn vertrek uit de partij al terug wilde keren, was volgens hem nodig omdat de onrust in de partij alleen maar is gegroeid sinds zijn vertrek, het tegendeel van wat hij dacht dat het effect zou zijn.

Uittocht

De implosie van Forum voor Democratie leidt tot een uittocht van leden, aldus Baudet. “Heel veel leden zeggen op”, stelt hij in een videoboodschap aan de achterban, opgenomen in het partijkantoor. De leden moeten daarom maar zeggen hoe het verder moet met de partij. Tegenkandidaten die denken dat het anders moet, kunnen zich kandideren.

Baudet stapte maandag op als lijsttrekker na interne kritiek dat hij onvoldoende ingreep bij extreem-rechtse geluiden in de jongerenafdeling van de partij. De vijf belangrijkste kandidaten van Forum voor de Tweede Kamerverkiezingen eisten dat hij de jongerenafdeling zou saneren. Maar Baudet koos ervoor om de omstreden voorzitter van de jongerenafdeling, Freek Jansen, te blijven steunen. Dinsdag legde Baudet ook zijn partijvoorzitterschap neer.

Lees ook:

Annabel Nanninga snoeihard over ‘krankzinnige mekkeraar’ Baudet: Hij moet helemaal weg

Met een snoeihard stuk trekt Forum voor Democratie-kopstuk Annabel Nanninga het tapijt onder Thierry Baudet weg. Ze vindt dat hij de partij in één weekend kapot heeft gemaakt. Daarom moet hij helemaal weg.

De onorthodoxe Baudet dacht serieus dat hij het Torentje kon veroveren

Hij wilde meeregeren in het volgende kabinet, maar het aanhoudende geflirt met extreemrechts, antisemitisme én de activisten van Viruswaanzin doen Thierry Baudet nu de das om. Hij trekt zich terug als lijsttrekker en legt ook het partijvoorzitterschap neer.