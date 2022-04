Bestuur D66 biedt slachtoffer grensoverschrijdend gedrag alsnog excuses aan in ongemakkelijke persconferentie

Daarnaast zei voorzitter Victor Everhardt sorry tegen de leden van de partij. “D66 is er niet in geslaagd een veilige werkomgeving te bieden. We moeten erkennen wat in het verleden fout is gegaan en laten zien hoe we het in de toekomst beter gaan doen.”

Ook de politiek leider van D66, Sigrid Kaag, reageerde voor het eerst op het geheimgehouden rapport over het gedrag van een prominent partijlid en -adviseur, Frans van Drimmelen. Dat rapport bestaat uit een publiek en een vertrouwelijk deel. De politiek leider van D66 zei donderdagmiddag tijdens een persconferentie het vertrouwelijke deel van het rapport niet te kennen, ook omdat het slachtoffer de partij nadrukkelijk heeft verzocht het vertrouwelijk te behandelen. Slechts een beperkt aantal mensen binnen de partij kent die inhoud wel.

Het slachtoffer heeft wel contact gezocht met Kaag, erkent de D66-leider. De vrouw vond dat de conclusies in het vertrouwelijke deel niet overeenkwamen met de conclusies in het openbare deel. Kaag zegt nu dat ze het zichzelf kwalijk neemt dat ze er toen bij het partijbestuur niet op heeft aangedrongen alles nog eens te bekijken. Ook vindt ze dat ze achteraf te afstandelijk is geweest in haar reactie tegenover het slachtoffer, toen ze verwees naar advocaten. “Had ik uit menselijk oogpunt anders moeten handelen? Ik denk het wel.”

Onzichtbaar

Na vragen van journalisten moest een zichtbaar ongemakkelijke Kaag toegeven ook na de onthullingen van de Volkskrant over het geheimgehouden rapport geen contact te hebben gezocht met het slachtoffer. Dat zij zich de afgelopen week onzichtbaar hield, komt omdat zij het landelijk bestuur ruimte wilde geven voor een nieuwe weging van de kwestie, zei Kaag. “Dat wachten was verre van ideaal. Ik had me graag eerder uitgesproken, maar ik vond de grondigheid, de zorgvuldigheid en degelijkheid van het grootste belang.”

Het D66-bestuur kent de inhoud van het vertrouwelijke deel wel. Op het moment dat Everhardt het bij zijn aantreden als voorzitter afgelopen november onder ogen kreeg, zag hij geen reden stappen te ondernemen. Daar had hij toen dieper over na moeten denken, zegt hij nu.

Inmiddels erkent het bestuur wel dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Everhardt: “Daar had tegen moeten worden opgetreden. Vandaag, anno 2022, realiseren we ons dat des te meer.” Hij kondigde een aantal maatregelen aan. Bestuurders moeten voortaan een gedragscode ondertekenen, er komen trainingen en aan het einde van het jaar volgt een evaluatie van de meldstructuur binnen de partij.

Van Drimmelen uit partij

Woensdag werd al bekend dat Van Drimmelen uit de partij is gestapt. Everhardt zei dat hem ‘met klem’ is gevraagd om dat te doen. Van Drimmelen erkende woensdag alsnog schuld en bood excuses aan het slachtoffer aan. “Te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig” zocht hij naar eigen zeggen contact met de vrouw met wie hij binnen de partij een relatie had. Toen zij die relatie verbrak, wilde zij geen contact meer. “Ik heb dingen gezegd waarvan ik besef dat die dreigend zijn overgekomen.”

