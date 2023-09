Bestaanszekerheid is plots hét campagnethema, en dat is een probleem voor de VVD

Het verkiezingsprogramma dat de VVD vrijdag presenteerde, kent niet veel verrassingen. Toen Rutte IV viel na harde VVD-eisen over migratie, werd alom verwacht dat de liberale campagne om dit thema zou draaien. En zo geschiedde: de VVD wil gezinshereniging inperken en asielregelingen versoberen.

Ondertussen tonen andere partijen weinig behoefte om mee te gaan in het liberale draaiboek. Liever wijzen zij op wat er scheefgroeide in de dertien jaar dat de VVD de grootste partij van het land was. Er klinken termen die we in de eenentwintigste eeuw weinig gehoord hebben: ‘rechtvaardigheid’, ‘solidariteit’, ‘bestaanszekerheid’. En lang niet alleen bij de linkse partijen.

Basisbehoeften in de knel

Wat Pieter Omtzigt en zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) betreft is bestaanszekerheid hét thema van de aankomende verkiezingen. “Bestaanszekerheid heeft prioriteit”, zegt hij in een interview met deze krant. “Dus als er geld beschikbaar is, moeten we daar de knelpunten oplossen.” Volgens Omtzigt hebben Nederlanders steeds meer moeite met het vinden van een baan met voldoende inkomen, goede huisvesting, of betaalbare zorg.

Soms komen zulke basisbehoeften in de knel door allerlei ambities van de overheid, zegt hij, bijvoorbeeld als het gaat over klimaat. “Je moet én goed onderwijs hebben, en goede zorg, en goed klimaatbeleid, en bestaanszekerheid. Die zul je in balans moeten houden. Ik vind dat in die balans de bestaanszekerheid is weggezakt.”

Iets minder verrassend misschien, maar ook bij GroenLinks en PvdA is bestaanszekerheid hét thema. Het viel Omtzigt op dat lijsttrekker Frans Timmermans dit onderwerp onlangs nog noemde vóór hij over klimaat begon. Timmermans zei al dat hij zich een samenwerking met Omtzigt goed kon voorstellen.

Hogere vermogensbelasting

Een echo van Omtzigt en Timmermans klonk vrijdagavond bij een toespraak van de nieuwe CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal. “Wij willen de bestaanszekerheid vergroten”, zei hij voor een zaal met CDA-jongeren. Bontenbal noemde enkele maatregelen uit het verkiezingsprogramma die een veel socialere CDA-koers beloven. De christendemocraten willen een hogere kinderbijslag en een vrijwel gratis kinderopvang voor lage inkomens. Daarnaast pleit Bontenbal voor een hogere vermogensbelasting. De kostendelersnorm, die de hoogte van een bijstandsuitkering afhankelijk maakt van het aantal gezinsleden, moet geschrapt worden.

Volgens Bontenbal heeft zijn partij de afgelopen jaren te veel ‘meebewogen’ met beleid dat de armoede heeft aangewakkerd. “De politiek ging te ver mee in het neoliberale denken. In een groot vertrouwen in de vrije markt als belangrijkste instrument.”

De politieke aandacht voor dit thema is niet geheel nieuw. Ook tijdens de vorige campagne speelde het verkleinen van ongelijkheid een rol. Rutte IV besloot een minister voor armoedebeleid in te stellen. Maar de stijgende energieprijzen en inflatie hebben de problemen nóg nijpender gemaakt. Dat blijkt ook uit recent CPB-onderzoek: zonder extra beleid dreigt een miljoen Nederlanders in armoede te belanden.

De erfenis van de premier

In het vrijdag gepresenteerde programma stelt ook de VVD vast dat het nodige is scheefgegroeid in Nederland, hoewel minder nadrukkelijk dan andere partijen. De middenklasse verliest economisch terrein, constateren de liberalen. “Een grote groep harde werkers kan ondanks al hun inzet überhaupt niet rondkomen.” Daarom pleit de VVD voor een verhoging van het minimumloon en een steviger armoedebeleid. De belasting op arbeid moet omlaag, een vermogensbelasting noemt de VVD niet.

Ondanks die paragraaf over sociale zekerheid, zullen ze bij de VVD niet geheel gerust zijn op de wending die de campagne genomen heeft, nu migratie niet hét dominante thema is. Na dertien jaar Rutte is de partij kwetsbaar als het gaat over de erfenis die de premier achterlaat. Zeker als een grote groep Nederlanders die dagelijks in de portemonnee voelt.

