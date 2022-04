Beschuldigde D66-adviseur uit partij gezet. ‘Besef dat mijn woorden dreigend zijn overgekomen’

D66-adviseur Frans van Drimmelen is uit de partij gezet. Hij maakt excuses naar de vrouw die hij stalkte en bedreigde.

De D66-adviseur die in een geheimgehouden onderzoeksrapport is beticht van stalking van een vrouwelijk partijgenoot, heeft alsnog schuld erkend. Frans van Drimmelen is niet langer welkom bij de partij. Hij maakt excuses aan het slachtoffer.

“Te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig” zocht hij contact met de vrouw met wie hij binnen de partij een relatie had, geeft de D66’er toe. Toen zij die relatie verbrak, wilde zij geen contact meer. “Ik heb dingen gezegd waarvan ik besef dat die dreigend zijn overgekomen”.

De schuldbekentenis van de prominente D66’er is de eerste keer dat vanuit de partij wordt toegegeven dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. De opgestapte adviseur was jarenlang voorzitter van de talentencommissie en speelde een belangrijke rol bij de werving van nieuwe Kamerleden. Hij promootte als een van de eersten het lijsttrekkerschap van Sigrid Kaag.

Kaag hult zich in stilzwijgen

Of het vertrek een royement is, is niet duidelijk. Partijvoorzitter Victor Eberthardt laat weten dat het landelijk bestuur van D66 ‘met klem heeft gevraagd’ aan de man om zijn lidmaatschap op te zeggen. “Ook is hem te verstaan gegeven dat zijn aanwezigheid op partijbijeenkomsten niet langer gewenst is.”

D66 verkeert in crisis door de onthulling dat grensoverschrijdend gedrag bij de partij intern bekend was, vlak voor de verkiezingen. Maar dat een extern onderzoeksrapport daarover stil werd gehouden. De rol van politiek leider Sigrid Kaag is onduidelijk. Pas vrijdag komt het partijbestuur met een nadere verklaring. Kaag hult zich in stilzwijgen.

Boos om verbroken relatie

Het vertrek van Van Drimmelen lijkt de eerste stap in een poging van de partijtop de schade te beperken en het vertrouwen van de achterban te herwinnen. De weggestuurde partijprominent zegt dat hij zich goed kan voorstellen dat zijn gedrag ervoor zorgde dat het slachtoffer zich onveilig voelde. “Dat spijt mij enorm. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met haar gevoelens”. Hij biedt excuses aan. De stalking begon volgens hem omdat hij boos en verbouwereerd was dat zij het uitmaakte, en wilde weten waarom. Hij voelt zich tegelijk ook slachtoffer van een ‘hetze’ in de media, en vindt dat hij ten onrechte ook is beticht van ernstiger vergrijpen als machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Bij het Haagse lobbykantoor dat hij leidde, legt hij zijn werk neer.

Vrijdag wordt duidelijk of D66 zelf ook met excuses komt, en of politiek leider Sigrid Kaag zich uitspreekt over haar rol in het stilhouden van een beschuldigend rapport over de metoo-kwestie. Kaag is deze week als minister van financiën in Washington voor een vergadering van het IMF.

Lees ook: De leiderschapsstijl van Kaag wordt beproefd

Waarom is Sigrid Kaag zo stil over #MeToo in haar partij? Sigrid Kaag bemoeit zich weinig met het dagelijkse reilen en zeilen bij D66. Dat maakt haar kwetsbaar, nu de partij op zijn kop staat over #MeToo.