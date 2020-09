Beschuldigd en gevallen, maar Richard de Mos gaat door. ‘Als ik nu stop, hebben ze precies wat ze willen’

Drie woorden staan gekalkt op een whiteboard in de hoek van Richard de Mos’ fractiekamer. Met blauwe stift zijn ze neergepend naast een vastgepind A4'tje waarop voormalige coalitiegenoten hun vertrouwen in de wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos opzeggen: ‘We vergeten nooit’.

Het was een bewogen jaar voor Richard de Mos. Precies een jaar geleden viel de Rijksrecherche deze fractiekamer in het Haagse stadhuis binnen. Tegelijkertijd klopten rechercheurs op de deur van zijn woning. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt De Mos, toenmalig collega-wethouder Rachid Guernaoui en een raadslid van deelname aan een criminele organisatie, schending van ambtsgeheim, meineed en corruptie.

Vrijwel meteen raakte De Mos zijn baan als wethouder kwijt. De grootste partij van Den Haag keerde terug naar de oppositie. In de media verschenen verhalen over verdachte omstandigheden rond verstrekte nachtvergunningen aan bevriend ondernemer Attila Akyol. Over bevoordeling van onder anderen diezelfde Akyol bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. NRC citeerde uit afgetapte telefoongesprekken van de Rijksrecherche, waarin Akyols broer Erdinç stemmen lijkt te regelen in ruil voor geld of toekomstige subsidie. “Zowel Richard als Rachid zijn in onze handen”, zegt hij aan de telefoon. Die opmerking zou verkeerd vertaald zijn, verdedigt Erdinç Akyol zich later.

Die gebeurtenissen zijn voor De Mos geen reden het bijltje erbij neer te gooien. Hij maakte deze week bekend politieke partij Code Oranje te gaan leiden in de Tweede Kamerverkiezingen. De partij staat voor politieke vernieuwing: er moeten burgertoppen komen en een burgerjury voor elk ministerie. Referenda worden belangrijker. De partij betrekt lokale politici en burgers bij totstandkoming van het partijprogramma, bijvoorbeeld via online-peilingen. Nummer twee op de lijst is zijn advocaat Peter Plasman.

De corruptieverdachte en zijn advocaat die samen de politiek ingaan. Toen Eva Jinek dat op televisie omschreef als het begin van een maffiaroman, moest u even lachen.

“Het is in principe niks om te lachen. Zo word je geframed. Maar ik kan het relativeren. In oktober vorig jaar was ik verdrietig en kwaad. In november was ik zuur en boos op de wereld. In december nam ik me voor weer te laten zien dat Richard de Mos een positieve man is, door terug te keren naar de ombudspolitiek waar ik in geloof: luisteren en problemen oplossen.”

Gaat u niet erg snel? Uw verhoren zijn nog niet eens afgelopen en u gaat de landelijke politiek in.

“Ik was hier bezig met een boodschap van hoop en optimisme. Feelgoodpolitiek, heb ik het weleens genoemd. Ik kan me kwaad maken om een paar stoeptepels. Dat werd me afgepakt, omdat ik te groot werd. In onze optiek was de inval een mini-staatsgreep. Als ik nu stop, hebben ze precies wat ze willen. Het motiveert me juist om de ombudspolitiek landelijk uit te rollen.”

Hoe staat de zaak ervoor?

“Ik ben blij dat ik eindelijk verhoord word. De verdenkingen zijn heftig. Maandenlang kan je niet reageren. Nu ben ik een spraakwaterval tijdens de verhoren. De beschuldigingen van het OM zijn heel suggestief. Ik ga er diep op in in mijn boek, dat met Kerst verschijnt. Ik heb alle dossiers in handen, maar in een krantenartikel kan ik het nooit allemaal uitleggen.

“Neem het winkelcentrum aan de Leyweg. Dat staat leeg sinds het faillissement van V&D. Ambtenaren wilden met een pak papier aan de slag gaan. Ik heb een telefoon op tafel gezet en gezegd: we gaan bellen. Natuurlijk belde ik bevriende ondernemers. Die ken je, dus bel je ze sneller. Maar ik heb ook een casino gebeld, een museum, grote bedrijven. Binnen anderhalve week zat het pand vol.”

Maar u belt dus met bevriende ondernemers, en vergeet wellicht een ander?

“Ik schreeuw het van de daken, ik zeg het tegen de krant. Iedereen mag het weten, ook bevriende ondernemers. Er gebeurt niks geheimzinnigs. Ambtenaren zijn overal bij betrokken.”

Zijn er stemmen geronseld?

“Een bizar verhaal. Ik weet daar niks van. Dat hadden we ook niet nodig. Als dat waar blijkt te zijn, neem ik daar direct afstand van.”

Zitten kiezers te wachten op een van corruptie verdachte lijsttrekker?

“Ons ledenaantal gaat in Den Haag door het dak. Overal waar ik kom zegt men: je bent pootje gelicht. Als ik in Rotterdam ben of bij mijn broer in Drenthe, hoor ik het ook: wanneer ga je hier aan de slag?

“Met Code Oranje is afgesproken dat ik opstap bij veroordeling voor ambtelijke corruptie. Ik maak het mezelf makkelijk, want ik ga ervan uit dat dat niet gebeurt.”

Die eventuele veroordeling komt hoe dan ook pas na de Tweede Kamerverkiezingen ?

“Het OM verwacht de zaak pas te behandelen in het laatste kwartaal van 2021. Tegen die tijd zitten we al met een paar mensen op die blauwe stoelen.”

De Mos begint crowdfunding om advocaat te betalen Medestanders van Richard de Mos kunnen nu een bijdrage leveren aan zijn zaak. Groep de Mos begint vandaag een crowdfundingsactie om de hoge juridische kosten te kunnen betalen. Ondanks het naar eigen zeggen schappelijke tarief dat De Mos bij advocaat en partijgenoot Peter Plasman heeft kunnen bedingen, zijn voor de verdediging van hem en Rachid Guernaoui nog tienduizenden euro’s nodig. Op dit moment betaalt vereniging Hart voor Den Haag de rechtszaken. “De bodem is bereikt”, zegt De Mos. Wat het alternatief is als de schenkingen tegenvallen? “Dan gaat de zaak een hele grote impact hebben op de privélevens van De Mos en Guernaoui.”

Lees ook:

De grootste troef van Richard de Mos werd hem fataal: de kleine afstand tussen burger en bestuur



De Haagse gemeentepolitiek kende een van de donkerste weken in haar geschiedenis. De grootste partij werd uit de coalitie gezet, haar twee wethouders worden verdacht van corruptie. De kleine afstand tussen burger en bestuur was Richard de Mos’ grote troef, maar werd de partij ook fataal.