Bert Blase solliciteert openlijk naar het Haagse burgemeesterschap

Bert Blase (60) is burgemeester van Heerhugowaard, en bekleedde deze functie eerder in Vlaardingen, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam. Hij is óók initiatiefnemer van Code Oranje: een beweging die de politiek wil hervormen met méér openheid en burgerzeggenschap.

Denkt u werkelijk dat u kans maakt burgemeester van Den Haag te worden nu u in het openbaar solliciteert naar de functie waarvoor een vertrouwelijke procedure geldt?

“Jazeker. Die vertrouwelijkheid geldt niet voor de kandidaten zelf. Het staat mij vrij om mijn belangstelling openbaar te maken. Ik doe namelijk precies wat het door de gemeenteraad opgestelde profiel vraagt. Daar staat in te lezen dat Den Haag een ‘transparante’ bestuurder zoekt die een brug slaat tussen het bestuur en de burger. Met deze openbare sollicitatie voldoe ik daaraan.”

Is dit een serieuze sollicitatie of wilt u vooral het punt maken dat burgemeesters in alle openheid moeten worden gekozen, in plaats van in beslotenheid benoemd?

“Ik wil écht burgemeester van Den Haag worden. Ik ben ervaren, allround, verbindend én daadkrachtig. Ik vind Den Haag een fascinerende stad van uitersten. Van het zand en het veen zeggen ze altijd, maar ook van de diplomatie en ADO, van chic en volks. Ik denk dat ik me kan identificeren met die uitersten, en ook heb bewezen dat ik mijn mannetje sta op het gebied van de openbare orde.”

Maar u bent dus ook van de transparantie?

“Zeker, en ik hoop dat het gevolg van mijn openbare sollicitatie ook aandacht zal zijn voor deze gesloten procedure. Ik vind dat de inwoners van Den Haag het recht hebben te weten wie er belangstelling heeft burgemeester van hun stad te worden. De sfeer van geheimhouding leidt alleen maar tot een vervreemding tussen bestuur en burgers. In die geheime procedure ontstaat een jacht op namen die leidt tot het lekken van kandidaten en politici die zich daar ongemakkelijk bij voelen. In de uiterste gevallen wordt de rijksrecherche ingezet om de lekken op te sporen, en die komen dan weer voor de strafrechter. Maar die geheimhouding is helemaal niet nodig. Deze doet alleen maar afbreuk aan het vertrouwen.”

Maar die geheimhouding is er toch niets voor niets? Stel: de burgemeester van Middelburg wil solliciteren op Den Haag en hij wordt uiteindelijk afgewezen. Als dit bekend wordt, is zijn rol in Middelburg toch ook uitgespeeld?

“Daar hoeft geen sprake van te zijn. Allereerst is de persoonlijke schade een ondergeschikt argument, afgezet tegen de waarde die openheid heeft voor de democratie. Maar in het buitenland waar wél wordt gewerkt met openbare sollicitaties, speelt het gegeven dat burgemeesters de ambitie hebben naar een andere gemeente te verkassen ook helemaal geen rol. Het is maar waar je aan gewend bent. In Nederland heeft het feit dat iemand zich beschikbaar stelt voor de Tweede Kamer ook geen effect voor zijn of haar huidige functie. Dat kan voor burgemeesters ook gaan gelden.”

Wilt u uiteindelijk toe naar een volledig gekozen burgemeester?

“Door transparantie toe te voegen wordt de procedure in ieder geval alleen maar beter. De benoeming van burgemeesters door de Kroon is inmiddels uit de Grondwet gehaald, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ik zou het mooi vinden als gemeenten in het vervolg zelf hun procedure zouden kunnen kiezen. In het ene geval zou de gemeenteraad dan over de burgemeester kunnen stemmen, in het andere geval zouden er directe verkiezingen door burgers plaatsvinden. Beide opties leiden tot meer democratie.”

En dan de allerbelangrijkste vraag in deze openbare sollicitatie: gaat u als burgemeester van Den Haag oudejaarsvuren op het strand toestaan?

“Jazeker. Ik heb tijdens mijn burgemeesterschap in Vlaardingen laten zien dat dit mogelijk is, mits er een goede organisatie van inwoners is en een hechte samenwerking met politie en brandweer. Inclusief duidelijke afspraken, natuurlijk. Nooit problemen gehad.”

