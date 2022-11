Bergkamp wacht vuurproef in de Tweede Kamer

Kamervoorzitter Vera Bergkamp ligt onder vuur. Vandaag moet zij haar lijn in de zaak-Arib verdedigen tegenover een uiterst kritische Kamer.

Vera Bergkamp (51) zal zich haar rol als Kamervoorzitter bij haar aantreden vorig jaar heel anders hebben voorgesteld. Ze dacht dat haar ‘bedachtzame, beschouwende en op samenwerking gerichte stijl van leidinggeven’ juist rust kon brengen.

Maar het tegengestelde is gebeurd. Bergkamp gaat zelfs de geschiedenis in als de eerste Kamervoorzitter onder wie het voltallige ambtelijk managementteam uit protest opstapt; een unicum in de parlementaire historie. De griffier verwijt de Kamervoorzitter ‘onvoldoende’ voor de ambtenaren te zijn opgekomen en daarmee zelf bijdraagt aan het ‘sociaal onveilige’ werkklimaat in het parlement. Een dag later zegt de ondernemingsraad geen vertrouwen meer in Bergkamp te hebben, al is die uitspraak alweer ingetrokken.

Politieke ‘deal’

Kritiek op haar functioneren is een constante in Bergkamps afgelopen 1,5 jaar als Kamervoorzitter. Terwijl de D66’er in maart 2021 door de Tweede Kamerleden toch al in één ronde met 71 stemmen is verkozen. Ze onttroont tot ieders verrassing de populaire Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Bergkamps benoeming is echter meteen omstreden, als Geert Wilders spreekt over een politieke ‘deal’ tussen D66 en de VVD.

Bergkamp wordt zo neergezet als een pion in een politiek schaakspel. Dat beeld kleeft sindsdien aan haar. De Kamervoorzitter laat zich hierdoor echter niet van de wijs brengen. Ze is onverstoorbaar en introvert. Dat heeft ze van haar vader, zegt ze in interviews. Tijdens haar sollicitatie voor Kamervoorzitter noemt ze zichzelf ‘een verbinder’. Ze zegt ‘goed’ te zijn in sturen en ‘spiegels’ voorhouden. In Trouw vertelt ze vooral op haar intuïtie te varen en pleit ze voor ‘slow politics’.

Haar ambitie is de ‘werkdruk’ en de ‘sociale veiligheid’ in de Kamer te verbeteren. De Kamervoorzitter start een extern onderzoek naar sociale (on-)veiligheid in de Kamer en de commissie-Van der Staaij buigt zich over verbetering van het parlementaire handwerk. Maar Bergkamp benadrukt eveneens dat fracties vooral de problemen zelf moeten oplossen. Ze wijst Kamerleden steevast op een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’.

Rokerig drankfeestje

Die voorzittersstijl roept al snel ergernis op. Kamerleden vinden haar vaak ‘te afwachtend’ en ‘te voorzichtig’ als het debat uit de hand loopt. Andere keren kapt ze het debat naar de smaak van de Kamer weer te snel af. Ze worstelt vooral met de omgang met Forum voor Democratie. Bergkamp belooft tijdens de coronapandemie te gaan praten met Forum-leden die weigeren een mondkapje te dragen, elkaar openlijk zoenen en een rokerig drankfeestje houden in het Kamergebouw. Ze komt met een notitie over ‘gedrags- en omgangsnormen’ in de Kamer, maar uiteindelijk verandert er weinig.

Het is haar nog niet gelukt hetzelfde gezag te verwerven als haar voorganger Arib. In september verlaat het voltallige kabinet demonstratief de zaal tijdens de Algemene Beschouwingen, als Bergkamp niet ingrijpt wanneer Forum-leider Thierry Baudet minister Kaag in verband brengt met spionage. Ze berispt ook het kabinet niet. In een reactie wijst ze Kamerleden erop dat een ‘fatsoenlijk’ debat ook een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ is.

Dit najaar stelt Bergkamp na anonieme klachten, samen met de griffier èn het voltallige presidium, een onderzoek in naar oud-Kamervoorzitter Arib. De signalen gingen over ‘sociale onveiligheid’ gedurende Aribs Kamervoorzitterschap. Bergkamp noemt dat ‘haar plicht als werkgever’, maar ze onderschat de politieke en maatschappelijke storm die losbarst. Het onderzoek lekt voortijdig uit naar NRC, wat haar wordt aangerekend. De oud-Kamervoorzitter wist van niets.

Mediastorm houdt aan

Arib stapt direct op en verwijt Bergkamp een ‘politiek’ mes in haar rug te steken. Een tumultueuze commissievergadering volgt waarin Bergkamp zwaar onder vuur komt te liggen.

De Kamervoorzitter gaat in stilte lobbyen voor politieke steun aan het onderzoek. Maar de mediastorm houdt aan. Ook het Kamer-management wordt niet gespaard. Afgelopen vrijdag stapt dat op, tot verbijstering van Bergkamp. De griffier verwijt haar niet te zijn opgekomen voor de ambtenaren. Bergkamp noemt het opstappen ‘ongelukkig’, maar toont zich ondertussen strijdbaar. Ze wil dat de Kamer gaat stemmen over het onderzoek, maar komt hier later op terug. Tijdens het debat van vandaag moet blijken in hoeverre de Kamer haar lijn steunt, en hoeveel gezag ze nog over heeft.

