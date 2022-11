Bergkamp: Onderzoek naar Arib gaat door (maar nog niet meteen)

Ondanks het vertrek van Khadija Arib als Tweede Kamerlid moet het onderzoek naar klachten over haar voorzitterschap gewoon doorgaan. Dat schrijft huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief namens het presidium, het dagelijks bestuur van het parlement. Het is volgens haar vanwege ‘het belang van een sociaal veilige werkomgeving’ noodzakelijk om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Op het onderzoek kwam afgelopen weken felle kritiek. Zélf sprak oud-Kamervoorzitter Arib van een ‘politieke afrekening’ door haar opvolger Bergkamp. Die krijgt ook verwijten van andere parlementariërs. In een tumultueus debat eisten diverse oppositie-Kamerleden zelfs dat het onderzoek zou worden stopgezet.

Afstand van de politiek

Maar dat is het presidium niet van plan, schrijft Bergkamp. “Reden daarvoor is dat de Tweede Kamer als werkgever moet vaststellen of mensen inderdaad slachtoffer zijn geworden van een onveilige werkomgeving en zo ja, hoe aan hen recht kan worden gedaan.”

Toch trekt het Kamerbestuur zich bepaalde kritiek wel degelijk aan. Formeel zijn de griffie en het presidium (zie kader) beide opdrachtgever van het onderzoek, maar om ‘iedere schijn van belangenverstrengeling’ te vermijden wordt het proces voortaan door twee externe partijen aangestuurd. “De onafhankelijkheid waarmee het feitenonderzoek wordt verricht, moet boven iedere twijfel verheven zijn.”

Wie die ‘gedelegeerde opdrachtgevers’ worden, is nog niet bekend. Daarvoor moet eerst een nieuwe griffier worden benoemd – de vorige trad afgelopen vrijdag af vanwege de onrust. Voorlopig ligt het onderzoek dus stil. Bergkamp hoopt daarvoor ‘op korte termijn’ een oplossing te vinden.

Kamer moet kiezen

Met het opstappen van de griffier én de rest van het managementteam, bereikte de interne chaos eind vorige week het kookpunt. In een eerste reactie zei Kamervoorzitter Bergkamp toen al dat het onderzoek naar Arib moest doorgaan. Tegelijk vond ze het belangrijk dat de Tweede Kamer dat besluit zou steunen, ze wilde dat het parlement zich daarover zou uitspreken.

Door alle 150 Kamerleden voor die keuze te stellen hoopte Bergkamp op politieke rugdekking. Opvallend genoeg rept de voorzitter daarover met geen woord in de brief die ze maandag verstuurde. Of het parlement zich deze week alsnog mag uitspreken over het onderzoek, is op dit moment onduidelijk. Een woordvoerder van Bergkamp was niet bereikbaar voor commentaar.

Organisatie Tweede Kamer De Tweede Kamer is niet alleen een verzameling van 150 politici, maar ook een bedrijf met ruim zeshonderd medewerkers. Zij houden zich bezig met wetgeving, catering, het voorbereiden van debatten, ict, beveiliging en andere zaken. Deze ambtenaren staan onder leiding van de griffier. Naast de ambtelijke organisatie kent de Kamer een presidium. Dat bestaat uit de Kamervoorzitter en alle ondervoorzitters: politici van VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks en de PvdD. Het presidium houdt zich grotendeels bezig met de dagelijkse werkwijze en andere politieke zaken, maar houdt daarnaast óók toezicht op de ambtelijke leiding. Daarmee is zowel de griffier als het presidium verantwoordelijk voor de werknemers in het Kamergebouw.

Lees ook:

Het is tijd om kleur te bekennen in de zaak Arib, voor alle 150 Kamerleden

Het parlement dat wekelijks debatteert over nationale en wereldwijde crises, ligt nu zelf in puin. Wat begon met een onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, ontaardde vrijdag in het opstappen van de volledige ambtelijke top.