Bergkamp legt de bal bij de Kamer: onderzoek naar Arib moet doorgaan

Door de vraag voor te leggen aan de 150 Kamerleden dwingt Bergkamp de Tweede Kamer tot een keuze: wel of niet doorgaan met het onderzoeken van klachten die er zijn binnengekomen over een ‘onveilige’ werksituatie voor ambtenaren die werkten voor de vorige Kamervoorzitter Arib.

Dat onderzoek leidde vrijdag tot verdere escalatie. Vrijwel de hele ambtelijke top van de Tweede Kamer is opgestapt, onder wie de griffier die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie en de ondersteunende diensten.

De opgestapte ambtelijke top vindt dat de politiek zich veel te veel bemoeit met het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Arib, terwijl de veiligheid van de ambtenaren die voor de Kamer werken centraal zou moeten staan. Zij voelen zich door die politieke bemoeienis niet meer veilig om bijvoorbeeld als getuige mee te werken aan het onderzoek. Uit protest dienden ze hun ontslag in, een ongekende stap.

Kleine groep Kamerleden

“Een aderlating”, reageert Kamervoorzitter Bergkamp op het protest van de ambtelijke top. “Het trieste is dat zij zich niet veilig hebben gevoeld in dit verharde politieke en verharde mediaklimaat. Ook Bergkamp zelf zegt zich te ergeren aan “het vele lekken, vele gekonkel en de nare berichten”. Bergkamp zegt in een reactie dat zij het instellen van een onderzoek na meldingen over onveilige werksituaties ziet als een principezaak. Een klacht tegen een Kamerlid of zelfs een oud-Kamervoorzitter moet onderzocht worden. “Zoals je dat ook zou doen als het bij een hockeyclub gebeurt”.

Het besluit om het onderzoek naar Arib te starten werd genomen door een kleine groep Kamerleden, het ‘presidium’, die samen de leiding hebben over de dagelijkse gang van zaken in de Tweede Kamer. Bergkamp is voorzitter van dit orgaan, maar wel de eerst verantwoordelijke en daarmee het ‘gezicht’ van het besluit. Maar elders in de Tweede Kamer is zware kritiek losgebarsten op het onderzoek. Kamerleden van diverse partijen eisten vorige week dat het onderzoek naar Arib juist wordt opgeschort of stopgezet. Zo raakte de Kamer met zichzelf in gevecht.

Ook Kamervoorzitter Bergkamp erkent dat het haar en het presidium “niet is gelukt het onderzoek buiten de politiek te houden”.

Beschermen van klokkenluiders

De enige uitweg is volgens haar dat de Tweede Kamer zich uitspreekt: moet het onderzoek naar Arib doorgaan of niet? “Wij hebben als Kamer de mond vol over het beschermen van klokkenluiders. Dan moeten we meldingen zelf ook serieus nemen, van wie ze ook afkomstig zijn”.

Volgens Bergkamp lost het niets op als zij als Kamervoorzitter zelf zou opstappen nu de kwestie zo is geëscaleerd. “Mijn inzet is te zorgen dat het onderzoek tot een goed einde komt, objectief. En dat de rust terugkeert. Dan moet er maar een uitspraak van de Kamer komen.”

Die moet zich volgende week uitspreken, door te stemmen over het onderzoek naar Arib.