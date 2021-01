Bente Becker (VVD): Verbied buitenlandse geldstromen naar moskeeën als er sprake is van ‘problematisch gedrag’

Vanwege de coronacrisis raakte het wat op de achtergrond, maar een half jaar geleden was het groot nieuws: Golfstaten kopen invloed bij de moskee. Een commissie van Kamerleden onderzocht de banden tussen onvrije landen als Saudi-Arabië en Nederlandse moskeeën en maatschappelijke organisaties. Via geldstromen, organisaties en predikers komen er zo ondemocratische ideeën in de ‘harten en hoofden’ van Nederlandse burgers, aldus het eindrapport. Mensen die zich aan deze invloed willen onttrekken, staan bloot aan intimidatie en bedreiging.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het verslag. Destijds kreeg de commissie ook kritiek uit Kamer en samenleving. De een vond de ondervragingen een hetze tegen moslims, de ander zag ‘niets nieuws’ en zeker geen ‘smoking gun’ van directe beïnvloeding.

Bestuursvoorzitter S. Salam van de Al Fitrah moskee tijdens het onderzoek van een Kamercommissie naar banden tussen onvrije landen als Saudi-Arabië en Nederlandse moskeeën en maatschappelijke organisaties. Foto is van februari 2020. Beeld Werry Crone

Minister Dekker (VVD) van rechtsbescherming kwam in november als reactie met een wetsvoorstel. Dat geeft burgemeesters en het Openbaar Ministerie meer macht in de strijd tegen ongewenste beïnvloeding. Zij krijgen inzage in donaties van buiten de EU. Als een instantie daar niet aan meewerkt, maakt ze zich schuldig aan een economisch delict. Ook kunnen burgemeesters en het om een dwangsom opleggen. Na een advies van de Raad van State (‘dergelijke maatregelen moeten de rechtsstaat zelf niet ondermijnen’) zag het kabinet af van een verbod op buitenlandse financiering.

VVD-Kamerlid Bente Becker wil dat dat verbod er toch komt. Zo niet, dan wil de VVD met ChristenUnie een wetsvoorstel maken.

Waarom vindt u dit niet voldoende?

“Het is flauw om te zeggen dat het kabinet niets doet, maar dit gaat lang niet ver genoeg. Schermen met aantasting van grondwettelijke vrijheden, van onderwijs, godsdienst of meningsuiting, is een reflex die een oplossing in de weg zit. Ook grondrechten mag je in bepaalde gevallen beperken, mits dat goed onderbouwd is en in het algemeen belang. Daarin trok ik vorig jaar al samen op met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.”

Hoe wilt u dit doen?

“Als er sprake is van ‘problematisch gedrag’ in een moskee of op een salafistische weekendschool, bijvoorbeeld aantasting van rechten van vrouwen en meisjes, en er is geld uit Turkije of Saudi-Arabië mee gemoeid, dan moeten we dat kunnen verbieden. Dat pad is door het kabinet niet voldoende verkend.”

Wie bepaalt ‘problematisch gedrag’?

“Strafrechtelijk kunnen we nu alleen ingrijpen bij een link met terreur. Maar er zit een heel grijs gebied tussen, of dat gaat eraan vooraf, waar de AIVD zich ook zorgen over maakt. Het gaat hier om het beschermen van de vrijheden waarin we leven.”

Er zijn bijna verkiezingen. Is zo’n wettelijk verbod wel haalbaar, of is het verkiezingsretoriek?

“Meerdere partijen zijn voor een veel strengere aanpak van buitenlandse beïnvloeding. Zo heb ik met PvdA gepleit voor toezicht op weekendscholen. De Kamer is hier al heel lang mee bezig.”

Lees ook:

Een profiel: Bente Becker bewaakt de rechterflank van de VVD

De VVD zet Kamerlid Bente Becker hoog op de kandidatenlijst, op de vierde plek. De woordvoerder asiel en migratie loopt zich warm voor een belangrijke plek in fractie óf kabinet.