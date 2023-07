Bellen met Trouw-redacteur Christoph Schmidt: ‘Timmermans neemt een dappere gok’

Politiek verslaggever en voormalig correspondent in Brussel Christoph Schmidt liep donderdag door een Litouws bos toen zijn telefoon begon te pingelen. Timmermans wordt het. Nee, daar was hij geen moment verbaasd over, zegt hij over de telefoon vanaf zijn vakantieadres. “En dat verbaast de mensen in Brussel ook niet zo. De speculaties in Den Haag zijn de speculaties in Brussel. Misschien dat de Europese Commissie zelf ietwat verrast is door het vroege moment, maar ze hebben vast al wat scenario’s klaarliggen.”

Wat voor gat laat Timmermans achter in Brussel?

“Hij was de grote man achter voorzitter Ursula von der Leyen, volgens sommigen nog invloedrijker dan de commissievoorzitter zelf. Die twee lagen elkaar niet zo, dat is een publiek geheim. Deels omdat hij vanaf het begin al vond dat hij haar baan had moeten hebben, dat heeft zeker in het begin wel wat wrevel veroorzaakt. En ook omdat zij op verschillende momenten nogal wat credits nam voor die Green Deal (een serie plannen om de Europese Unie duurzamer te maken, red.), terwijl Timmermans daar het harde werk voor deed. Hij is weleens boos weggelopen omdat hij vond dat zij teveel met de eer ging strijken.

“Maar goed. Een gat in Brussel? Al het werk is eigenlijk al gedaan. De Natuurherstelwet was het laatste salvo, het maakt niet zoveel uit of hij nu vertrekt of pas over een halfjaar. Het komende jaar is sowieso een verkiezingsjaar: straks, in juni, gaat Europa naar de stembus. De Commissie kan dan wel allemaal voorstellen doen, maar het Europarlement komt een beetje tot stilstand – die gaan in campagnemodus. En daar houdt de Commissie in de vijfjaarlijkse planning ook wel rekening mee.

Een Eurocommissaris kan dus zomaar vertrekken voor zijn klus af is?

“Ja, dat gebeurt vaker, onlangs vertrok de Bulgaarse commissaris, Mariya Gabriel, vanwege verkiezingsperikelen in eigen land. En ook Timmermans is al eens eerder gevraagd terug te keren: toen Lilianne Ploumen vorig jaar als partijleider vertrok, heeft de PvdA ook aan Timmermans getrokken. Alleen zat hij toen nog zo middenin de Green Deal, toen kon hij niet met goed fatsoen weg.”

Had er niet nog een Brusselse termijn voor hem in gezeten?

“In theorie wel, alle landen vaardigen een Eurocommissaris af. Inderdaad, er zijn er 27. Alleen is het ook partijpolitiek: de PvdA is nu tien jaar aan de beurt geweest, daarvoor de VVD met Neelie Kroes. Frans Timmermans wist dus dat zijn tijd in Brussel er volgend jaar wel opzat.”

Hoe gaat die opvolging nu precies? Of is die niet meer zo interessant

“Nou, ik dacht eerst: we zitten zo dicht op de termijn, dat lossen ze in Brussel intern wel op. Maar Nederland is toch verplicht een opvolger voor te dragen. En dat is lastig, want nu is het kabinet demissionair, en na mei, is de Europese Commissie zelf demissionair. Dus je moet nu iemand vinden die dit nog een maand of acht gaat doen, en die je niet kan beloven dat er een volwaardige termijn aan vast wordt geplakt.

“Want dit demissionaire kabinet kan niet een besluit gaan nemen voor het volgende kabinet, dat misschien totaal anders van samenstelling is. Je kunt nu niet, bij wijze van spreken, Sigrid Kaag gaan steunen, zo iemand zal geen genoegen nemen om alleen maar acht maanden op de winkel te passen. Want wie weet is het volgende kabinet onder bijvoorbeeld de BBB daar weer faliekant tegen.

En dit demissionaire kabinet kan het besluit niet controversieel verklaren en doorschuiven…

“...want dan krijgen ze de Europese Commissie op hun dak. Die eisen van Den Haag dat ze nu een opvolger voor Timmermans naar voren schuiven.”

Wie worden genoemd?

“Diederik Samsom, Timmermans’ huidige assistent, lijkt me de uitgelezen kandidaat. Tegen hem kun je zeggen, het is maar voor eventjes. Hij is van de PvdA, dus hij gaat er toch niet vanuit straks een volwaardige Commissiezetel te krijgen. Hij kent als rechterhand van Timmermans het dossier van haver tot gort, hij is al ingewerkt, het beoogde volgende kabinet heeft dan zijn handen vrij, voor hemzelf als ambtenaar zou het ook een meevaller zijn. Het is de makkelijkste oplossing voor iedereen.

“Maar ook Sigrid Kaag en minister Kajsa Ollongren worden genoemd. Dat is vooral vanuit het oogpunt dat na VVD en PvdA nu D66 eigenlijk aan de beurt is om de volgende termijn een Europese Commissaris te leveren.

“Maar goed, dit is gewoon iets wat wij journalisten nu zelf beredeneren. Kaag of Ollongren hebben hier zelf nog niks over gezegd. Het hele spel met de poppetjes komt pas echt na de verkiezingen op gang. Je krijgt nog het gedoe met de Spitzenkandidat (kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie die door de fracties in het Europees parlement worden voorgedragen, red.), de Navo-baas komt ook nog in het mandje, dus dat spel wordt straks superingewikkeld. En het ligt voor de hand dat Nederland na tien jaar Timmermans als vicevoorzitter genoegen moeten nemen met een iets minder zware post. Als je als land tien jaar meertaligheid hebt moeten doen wil je nu wel iets belangrijkers.”

Is dit niet een enorm afbreukrisico voor Timmermans persoonlijk, terug naar de Haagse slangenkuil?

“Ja. Zeker. Maar het is ook een dappere gok. Zo is hij een beetje: toen hij zichzelf opwierp als kandidaat-Commissievoorzitter in 2019, dacht ook iedereen: waar is hij mee bezig, want die sociaal-democraten worden dat natuurlijk nooit. Maar verrassend genoeg stond hij echt op de drempel van het voorzitterschap. En vergeet niet dat hij die verkiezingen toen won: het befaamde Timmermans-effect.

“Ook nu hoor je geluiden van ‘Timmermans, als premier, dat zou geen gek idee zijn’. Hij zegt nu wel, ik ga gerust de Kamer in als het allemaal niet lukt, maar goed, dat moet ik nog zien. Hoewel, dan kan hij als fractievoorzitter oppositie voeren. En dan nog de laatste jaren voor zijn pensioen lekker afbouwen in Den Haag. Ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen.”

