Belastingdienst weigerde betalingsregeling gedupeerden zonder goede reden

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) meldt dat aan de Tweede Kamer op basis van weer een opgedoken intern memo, uit 2016.

In het memo staat beschreven dat er zo’n 7.000 verzoeken voor een persoonlijke betalingsregeling zijn binnengekomen die de Belastingdienst niet op tijd kan behandelen. Bij een persoonlijke betalingsregeling betalen mensen twee jaar lang een maandelijks bedrag naar draagkracht. Dat moet voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum terecht komen als zij een belastingschuld moeten afbetalen. Als er na twee jaar nog een schuld rest wordt deze onder een persoonlijke betalingsregeling door de Belastingdienst op oninbaar gesteld.

De Belastingdienst hoort te wegen of de belastingschuld van mensen het gevolg is van zwaar verwijtbaar handelen. In dat geval krijgen mensen het predicaat ‘opzet/grove schuld’ opgelegd, en hebben zij geen recht op een persoonlijke betalingsregeling. De volledige belastingschuld moet dan worden voldaan.

In het memo van 2016 staat beschreven dat alle mensen met een kinderopvangtoeslagschuld van meer dan 3000 euro automatisch het stempel ‘opzet/grove schuld’ opgelegd krijgen, en daarmee dus geen recht hebben op een persoonlijke betalingsgregeling. Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer dat niet duidelijk is of het memo daadwerkelijk is uitgevoerd.

Eerder deed Van Huffelen al onderzoek naar de vraag of het stempel ‘opzet/grove schuld’ wel terecht is opgelegd door de Belastingdienst. Uit dat onderzoek bleek al dat in 96 procent van de gevallen mensen onterecht als fraudeur zijn aangemerkt.