Belastingdienst stelt gedupeerde ouders opnieuw teleur

De Belastingdienst is er opnieuw niet in geslaagd om afspraken na te komen met ouders die ten onrechte van fraude met kinderopvangtoeslag werden beschuldigd. De fiscus had beloofd dat gedupeerde mensen uiterlijk dinsdag hun dossiers zouden krijgen. Dat is niet gelukt.

Minister Wopke Hoekstra van financiën erkent in een brief, die dinsdagavond naar de Kamer is gestuurd, dat er meer tijd nodig is. De ‘herstelwerkzaamheden bij Belastingdienst zijn zeer arbeidsintensief’, schrijft Hoekstra. Pijnlijk is dat in ieder geval een deel van ouders niet van tevoren is geïnformeerd over het uitstel. Zij rekenden erop dat de fiscus gisteren langs zou komen.

De ouders hopen in de stukken te lezen waarom de Belastingdienst hen van fraude heeft beschuldigd. De fiscus heeft eerder dossiers opgestuurd, maar grote delen ervan bleken zwartgelakt. Het leidde tot ophef, ook in de Tweede Kamer. In het debat dat daarop volgde, moest staatssecretaris Snel van financiën aftreden. Het zwartlakken bleek de druppel. De Belasting heeft de afgelopen jaren fout op fout gestapeld in de kinderopvangaffaire.

Hoekstra praat met de slachtoffers

Minister Hoekstra belooft in de Kamerbrief dat dertien ouders eind volgende week alsnog hun dossier overhandigd krijgen. Nog eens negen ouders moeten wachten tot ongeveer 1 maart. De betrokkenen worden hierover gebeld door de Belastingdienst, mogelijk is dit gisteravond al deels gebeurd. De de overige 160 dossierverzoeken ‘zullen met urgentie worden behandeld’, aldus Hoekstra. Wanneer die ouders opheldering krijgen, is onduidelijk.

Uit de brief van de minister blijkt dat de affaire grote impact heeft op de fiscus. De dienst wordt omgevormd, er is extra personeel nodig om alle getroffen ouders te kunnen helpen. Mogelijk gaat het om vele duizenden gedupeerde mensen. Zij raakten door de onterechte vorderingen van de Belastingdienst in financiële problemen, soms met vergaande gevolgen.

Hoekstra praat woensdag met slachtoffers. Later deze maand zal hij dat nogmaals doen, dan schuift ook minister-president Mark Rutte aan.

Wie Snel opvolgt is nog onbekend. D66 moet nog een nieuwe staatssecretaris van financiën presenteren.

