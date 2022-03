Belastingdienst selecteerde op persoonskenmerken als ‘jonge allochtone man’

Met criteria als nationaliteit, leeftijd, wonend in een bepaalde wijk, of giften aan de moskee kon de Belastingdienst al iemand voor intensieve controle op fraude selecteren. Dat schrijft onderzoeksbureau PwC dat hiernaar onderzoek deed voor het ministerie van financiën.

Wie eenmaal het vinkje ‘intensieve controle’ kreeg, kwam direct op de fraudelijst terecht. En daar maakten ook andere afdelingen van de Belastingdienst gebruik van. Selectie op persoonskenmerken werd sinds 2014 toegepast volgens PwC. Eerder werd al duidelijk dat de directie Toeslagen selecteerde op nationaliteit in de fraudejacht. Nu blijkt hetzelfde ook bij de Inkomstenbelasting en de MKB-afdelingen te zijn gebeurd.

Het ging eigenlijk al direct mis bij wat de ‘selectie aan de poort’ heet van de 12 miljoen belastingaangiftes die de Belastingdienst jaarlijks verwerkt. Analisten moesten uit al die aangiftes risico’s op fraude selecteren. Zij werkten met een ‘daderprofiel’ waarin stond dat ze moesten letten op jonge mannen zonder fiscale partner, ; ‘vaak van buitenlandse komaf’, van wie het feitelijke inkomen leek af te wijken van dat in de aangifte.

‘Ernstig en verwerpelijk’

Jarenlang werd er ook geselecteerd op “met persoonlijke kenmerken samenhangende fiscale factoren”, zoals donaties aan moskeeën. Staatssecretaris Marnix van Rij van de Belastingdienst noemt de methode ‘ernstig’ en ‘verwerpelijk’. Hij vindt dat dit ‘nooit’ meer mag voorkomen, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

PwC heeft maandenlang geprobeerd te achterhalen in opdracht van wie en waarom deze onwettige en discriminerende selectiecriteria zijn opgenomen. Maar daar kwamen de onderzoekers niet achter. Informatie hierover is niet schriftelijk vastgelegd of inmiddels vernietigd, en het toezicht was gebrekkig. De fraudelijsten zijn al twee jaar officieel buiten werking, maar PwC constateert dat één MKB-belastingkantoor tot vorige maand toch nog steeds met de fraudelijst werkte.

Volgens de onderzoekers is van zo’n 102.000 frauderegistraties bij de directies Particulieren en MKB nog steeds onduidelijk waarom ze eigenlijk op de fraudelijst staan. Meer onderzoek is nodig, maar de staatssecretaris volgt dit advies nog niet op. Van Rij schrijft de Kamer zich te richten op het voorkomen van deze kwalijke praktijken in de toekomst. Ook werkt hij aan een compensatie voor deze nieuwe gedupeerde groepen.

Ongelijke behandeling

PwC constateert dat de werkwijze van de Belastingdienst tot een ongelijke behandeling van gelijke gevallen kan hebben geleid. “Het risico bestaat dat aangiften met gelijke fiscale karakteristieken geen gelijke kans hadden.” De specifieke selectiecriteria aan de poort zorgden er immers voor dat iemand met ‘specifieke kenmerken’ direct een stempel ‘verhoogd’ risico op fraude kreeg en automatisch terechtkwam op de fraudelijst (zogeheten FSV-lijst).

Het gaat volgens de onderzoekers over bijna 60 procent van belastingplichtigen bij de directie Particulieren die door deze selectiemethode op de fraudelijst kwam. Bij het MKB kwam 16 procent door de poortselectie op de fraudelijst. Bij deze laatste groep werden vervolgens ook vaak de fiscale partners direct op de fraudelijst gezet.

Er circuleerden jarenlang zo’n 200 fraudelijsten bij de Belastingdienst met zo’n 270.000 burgers waarbij een vermoeden van fraude bestond. De burgers konden al op zo’n lijst komen door een ‘tipgever’, of als de gemeente informatie opvroeg. De autoriteit persoonsgegevens AP noemde de lijst eerder een ‘vergaarbak van vermoedens, verdenkingen, goedbedoelde meldingen of wraakacties’ waardoor mensen als potentiële fraudeur werden bestempeld.

Lees ook:

De Belastingdienst zag allochtonen per definitie als risicogroep voor fraude,

maar dat werd bij toeval achterhaald