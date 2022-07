Bekoelt de liefde tussen PvdA en GroenLinks door handelsverdrag Ceta?

Vorige maand ontlook nog een innige liefdesrelatie tussen GroenLinks en de PvdA. Op voorspraak van hun leden besloten ze toen tot een fusie van hun Eerste Kamerfracties, volgend jaar. In diezelfde Eerste Kamer bleken de wereldvisies van beide partijen maandag echter fundamenteel en ver uit elkaar te liggen.

Hun twistappel is het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (Ceta), dat al bijna zes jaar lang een martelgang maakt langs alle parlementen in de EU (zie kader). GroenLinks is en blijft tegen dat verdrag. De Partij van de Arbeid (zes zetels in de senaat) twijfelde lang, maar is sinds kort vóór. Daarmee is een meerderheid bij de stemming van dinsdag zo goed als zeker.

PvdA-senator Ruud Koole, die het partijstandpunt afgelopen weekeinde openbaarde in de Volkskrant, stond voor de taak om die positie te verdedigen. Vooral GroenLinks-collega Farah Karimi ging de confrontatie met hem aan. “Wat mij verbaast, is dat alle milieuorganisaties en vakbonden zeggen: niet doen. En u gaat daarin niet mee. Dat is niet te verklaren.”

‘Dit staat samenwerking met GroenLinks niet in de weg’

Bastiaan van Apeldoorn (SP), die Ceta een ‘achterhaald verdrag uit het tijdperk van de neoliberale hyperglobalisering’ noemde, suggereerde dat een samengaan van SP met GroenLinks momenteel meer voor de hand lijkt te liggen dan een GL-PvdA-huwelijk.

Ook Henk Otten (Fractie-Otten) wilde van Koole weten of hij de fusie met de GroenLinks-fractie nog wel zag zitten. “Met GroenLinks delen wij veel normen en waarden”, antwoordde Koole. “De doelen zijn gelijk, in de weg om er te komen maken we een andere afweging. Dat staat samenwerking met GroenLinks in het geheel niet in de weg.”

Koole erkende dat ‘ook in onze eigen partij de meningen verdeeld zijn’. Wat volgens de voormalige PvdA-voorzitter een belangrijke rol heeft gespeeld in de uiteindelijke afweging, is de oorlog in Oekraïne. “Tegen de achtergrond van een instabiele wereld heeft de PvdA het Ceta-verdrag gewogen. Zoals iemand zei: de geopolitieke vakantie van Europa is voorbij. Als Nederland nu nee zegt tegen Ceta, zou dat de positie van Europa in de wereld verzwakken.”

‘Ceta is juist een stap vooruit in de strijd tegen neoliberalisme’

Het woord dat in de Eerste Kamer het meest door de Ceta-tegenstanders werd gebruikt was ‘neoliberalisme’. Ook het begrip ‘fossiel verdrag’ kwam vaak voorbij. Het handelsakkoord zou alleen maar ten goede komen aan multinationals en de uitputting van de aarde versnellen. Koole weersprak die beeldvorming. “Ceta is juist een stap vooruit in de strijd tegen neoliberalisme met zijn ongebreidelde deregulering. Juist om dat neoliberalisme te temmen, moet je afspraken maken op basis van regels.”

Bij de totstandkoming van Ceta, ten tijde van het kabinet-Rutte II, was regeringspartij PvdA nog voor. Sterker nog, toenmalig PvdA-minister Lilianne Ploumen gold als een van de drijvende krachten achter de modernisering van bepaalde onderdelen. Eenmaal in de oppositie beland, stemde de partij in de Tweede Kamer in februari 2020 opeens tegen ratificering. Een krappe Kamermeerderheid was toen voor.

Wat was Ceta ook alweer? Na ruim vijf jaar van onderhandelen, en het wegwerken van een ultieme blokkade door het Waalse parlement, sloten de EU en Canada in oktober 2016 hun Brede en Economische Handelsovereenkomst (Ceta). Het pure handelsonderdeel daarvan is sinds september 2017 al in werking. Minister Liesje Schreinemacher (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) presenteerde maandag florissante cijfers. Door het wegvallen van barrières is het handelsvolume tussen Nederland en Canada gestegen van 7,2 miljard euro in 2016 naar 10,3 miljard in 2020. Ceta bevat ook omstreden onderdelen, waaronder een arbitragesysteem voor geschillen tussen investeerders en overheden. Alle parlementen in de EU-landen moeten die afspraken goedkeuren. In 15 van de 27 landen is dat inmiddels gebeurd. De drie regeringspartijen in Duitsland bereikten vorige maand een akkoord over aanstaande ratificatie. Het Cypriotische parlement stemde twee jaar geleden als enige tegen. Als dat zo blijft, kan het hele Ceta-pakket niet van kracht worden.

