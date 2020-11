Bedreigingen tegen Wilders toegenomen met filmpje als nieuw dieptepunt. ‘Strafbare bedreiging’

PVV-Kamerlid Geert Wilders ontvangt nu dagelijks vele tientallen doodsbedreigingen. De dreigementen zijn de laatste weken weer fors toegenomen. Afgelopen weekend werd een filmpje op social media geplaatst waarop een man schoten lost op een portretfoto van Wilders met de woorden “dit is de vrijheid van meningsuiting”. Wilders reageerde met het woord ‘ziek’ en heeft aangifte tegen de man gedaan.

Politici reageren eensgezind afkeurend op het filmpje. Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat het filmpje laat zien hoe heftig de bedreigingen zijn aan het adres van de politicus en zegt pal achter Wilders te staan. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is het ‘pure intimidatie en bedreiging’. D66-minister en lijsttrekker Sigrid Kaag noemt het filmpje volstrekt onaanvaardbaar. “Als je het oneens bent met politici, strijd je met woorden, niet met intimidatie. En altijd: met fatsoen.”

Tegenover de zender SBS zegt de maker van het filmpje “alleen maar de provocatie” te hebben opgezocht. Het Openbaar Ministerie gaat stappen tegen hem nemen en noemt het filmpje een “strafbare bedreiging”.

Rel over spotprenten

De golf van bedreigingen tegen het PVV-Kamerlid is heviger geworden sinds de verdachten van de aanslag op het weekblad Charlie Hebdo in Frankrijk voor de rechter staan. Het weekblad publiceerde de gewraakte Mohammed-cartoons opnieuw, waarop een Franse leraar werd gedood omdat hij aan de hand van deze cartoons over de vrijheid van meningsuiting doceerde. Vorige week moest een Rotterdamse leraar onderduiken na een rel over spotprenten.

Wilders zegt pal voor de vrijheid van meningsuiting te staan en publiceerde zelf weer diverse cartoons over Mohammed. Hij plaatste er ook één over de Turkse president Erdogan, waarop die staat afgebeeld met een brandend lont op zijn hoofd, als verwijzing naar de omstreden Mohammed-cartoon van de Deense tekenaar Kurt Westergaard. Wilders schreef bij deze cartoon over Erdogan de tekst ‘terrorist’.

Het loopt nu echt de spuigaten uit de afgelopen dagen, ik kan ze niet meer tellen zoveel ongelooflijk smerige bagger. pic.twitter.com/SJdxh6AUrm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 4 november 2020

Erdogan deed eind oktober aangifte tegen Wilders wegens het beledigen van een staatshoofd. De Turkse president had eerder openlijk de aanval geopend op de Franse president Macron, die beloofde na de moord op de leraar moslim-extremisten keihard te zullen aanpakken. Volgens Erdogan was Macron de weg kwijt, en had hij ‘psychische hulp’ nodig.

Premier Rutte noemde de uitspraak van Erdogan over het Franse staatshoofd ‘onacceptabel’. Wilders reageerde op Twitter: “Rutte neemt het wel op voor zijn Europese vrienden, maar zwijgt over mij. Hij is geen premier van alle Nederlanders.”

Dat verwijt - met twee maten te meten - kregen ook collega-politici te horen. Want toen CDA-Kamerlid Omtzigt op het Plein voor de Tweede Kamer werd bedreigd door demonstranten die tegen de corona-maatregelen zijn, waren de politici eensgezind afkeurend. Maar op de bedreigingen aan het adres van Wilders kwam nauwelijks een reactie.

Dat veranderde wel toen Erdogan officieel aangifte tegen Wilders deed. Rutte zei dit zwaar op te nemen. “Dan gaan we echt alle grenzen over”, aldus Rutte. “Het zou bij andere mensen kunnen leiden tot een gevoel van ‘oei, dan zou ik me maar een beetje moeten beperken’. Dat kan niet.”

