Bedreigingen of niet, Laura (25) wil de Tweede Kamer in. ‘Ik ben al gewend aan intimidatie’

Online haat en bedreigingen zijn onderdeel van de politieke realiteit, weten ook vrouwen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Het doet ze twijfelen, ‘maar het is geen oplossing als ik uit beeld verdwijn.’

Het is niet leuk om te zeggen, geeft Devika Partiman, directeur van stichting Stem op een Vrouw toe, maar ze wil wel realistisch zijn. Of het nu online haat is, of een huisbezoek van boze burgers: “Jullie moeten er rekening mee houden dat ook jullie te maken zullen krijgen met agressie, als kandidaat-Kamerlid.”

Het is woensdagavond en via Zoom luisteren 41 vrouwen mee met een presentatie van Alliantie Politica, een samenwerkingsverband van emancipatieorganisaties die streven naar gelijke representatie in de politiek. De geïnteresseerde vrouwen zijn veelal afkomstig van linkse partijen. GroenLinks wordt genoemd, net als de SP, D66, DENK en BIJ1.

Tijdens deze avond horen wat het betekent om Kamerlid te zijn en kunnen ze vragen stellen over hoe de sollicitatieprocedure voor een plek op de lijst eigenlijk werkt. De profielschets komt langs (“Daar hoef je echt niet 100 procent aan te voldoen”, benadrukt Partiman), net als de werk-privébalans van de drukbezette Kamerleden.

En er wordt gesproken over veiligheid. Een belangrijk onderwerp, vinden de organisatoren, in een tijd waarin zeker de helft van de politici en volgens internationaal onderzoek 80 tot 95 procent van de vrouwelijke politici op enig moment te maken krijgt met agressie of geweld. D66-leider Sigrid Kaag stopt onder meer mede vanwege dit gure klimaat.

Zorg dat je je erop voorbereidt, is daarom het advies van Stem op een Vrouw. “Hoe denk je dat je reageert als je bijvoorbeeld online haat over je heen krijgt?”

Geïntimideerd tijdens het flyeren

De 25-jarige Laura van de Beek is woensdagavond één van de vrouwen die meeluistert. Inmiddels heeft zij de knoop doorgehakt: ja, ze wil op de lijst van PvdA en GroenLinks. Maar de vele bedreigingen aan het adres van politici hebben haar wel doen twijfelen.

Ze heeft er ervaring mee. In de gemeente Hardenberg, waar ze politiek actief is, werden haar partijgenoten en zij al eens geïntimideerd tijdens het flyeren. Ze weet dat Kamerleden nog veel vaker mikpunt zijn van haat en dreiging. “Maar ik ben er tot op zekere hoogte dus wel aan gewend. Dat is niet goed natuurlijk, maar het helpt wel.”

‘Ik was wel bang voor trans haat’

Van de Beek wil de politiek in om voor haar generatiegenoten op te komen. Net als Carline van Breugel (28), die overweegt opnieuw te solliciteren voor een plek op de lijst van D66. Opnieuw, want bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was ze ook verkiesbaar. Ze behaalde toen rond de 15.000 voorkeursstemmen, niet genoeg voor een Kamerzetel.

“De vorige keer heb ik ook wel nagedacht over bedreigingen en online haat”, zegt Van Breugel. Mijn vriend is een trans man en ik was wel bang voor trans haat. Daar hebben we het wel over gehad. Wat betekent dit voor jouw veiligheid?”

Doorgeven hoe laat je je hond uitlaat

Toch heeft ze nu meer zorgen dan destijds. Ze vindt dat het politieke klimaat verder is verhard. Dat je rekening moet houden met seksistische opmerkingen wist ze al, maar de serieuze bedreigingen aan politici met de portefeuilles corona of justitie gaan nog wel een stap verder. “Dan kom je in een situatie dat je vandaag moet doorgeven hoe laat je morgen de hond gaat uitlaten. Daar zou volgens mij iedereen gek van worden.”

Van Breugel heeft vanwege haar eerdere deelname een eigen achterban opgebouwd, vertelt ze. Dat helpt. “Ik merk dat zij me een hart onder de riem steken als ik haat over me heen krijg.”

Ook Van de Beek uit Hardenberg benadrukt dat ze veel heeft aan de mensen om haar heen. Het is een onderwerp tijdens de online bijeenkomst. Het helpt om een supportnetwerk op te bouwen, zegt Partiman daarover. Van vrienden en familieleden, maar ook van partijgenoten die je bij kunnen staan. Hoe je zo’n netwerk kunt opbouwen, en wat nog meer kan helpen bij agressie en haat is onderwerp van een vervolgcursus van de Alliantie Politica.

‘Zij hebben iemand nodig die hen vertegenwoordigt’

Het toont aan hoezeer die schaduwkant onderdeel is geworden van de politieke realiteit. Funda Ileri (38) weet dat. Ze hoopt Kamerlid te worden namens Denk. Ook zij heeft de afgelopen weken nagedacht over de consequenties die zo’n functie zou kunnen hebben voor haar persoonlijke leven. Dat kan niet anders, zegt ze, ‘als je vrouwen uit de politiek ziet verdwijnen.’

Maar ergens heeft het haar ook gesterkt in haar motivatie. “Mijn achterban bestaat ook voor een deel uit vrouwen van kleur. Zij hebben iemand nodig die hen vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld als het gaat om armoede onder vrouwen. Het is geen oplossing als ik uit beeld verdwijn.”

Lees ook:

Kamerleden doen hun verhaal: continue intimidatie en bedreigingen, in Den Haag én thuis

De wereld waarin politici werken is vijandiger geworden. Aan Trouw vertellen Kamerleden wat zij doormaken, niet alleen op het Binnenhof, maar ook in hun privé-omgeving. Het beïnvloedt hun functioneren en ondermijnt de democratie.

De jacht op bedreigers van politici is geopend, maar verloopt moeizaam

Politie en justitie proberen zoveel mogelijk mensen die politici bedreigen voor de rechter te brengen. Maar de praktijk is weerbarstig. De meeste verdachten blijven uit het zicht.