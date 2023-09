BBB wil van Nederland een ‘noaberstaat’ maken

De BoerBurgerBeweging (BBB) is voor de Spreidingswet en een eerlijke verdeling van asielzoekers in Nederland, maar statushouders in Nederland krijgen van de partij geen voorrang meer op huurwoningen.

Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij dat Van vertrouwenscrisis tot Noaberstaat heet en een beeld moet schetsen hoe de partij de wederopbouw van het land ziet. De partij wil af van de verplichting die gemeenten hebben om statushouders te huisvesten binnen 10 weken. ‘Want iedereen is gelijk, en dus wacht iedereen even lang’, stelt de partij.

BBB wil ook dat asielzoekers ‘die kunnen werken’ na een jaar vrijwilligerswerk doen, een opleiding volgen of een betaalde baan hebben, om zo de integratie van nieuwkomers te verbeteren. Maar migranten die geen recht op een verblijfsvergunning hebben moeten worden teruggestuurd naar het herkomstland. En als dat land weigert hun inwoners terug te nemen, dan moeten de landen ‘financieel’ worden gestraft, vindt de partij.

Afspraken met burgers

BBB heeft de ambitie het land opnieuw in te richten volgens het principe van ‘noaberschap’, waarbij de overheid vooral afspraken met burgers maakt en die voor 10 tot 15 jaar niet wijzigt. Dat is cruciaal om goed beleid voor voedsel, landbouw, visserij, natuur en water te kunnen voeren, zegt de partij.

Zoals verwacht moet de huidige stikstofwet van tafel, en BBB wil ook geen apart ministerie van stikstof en natuur meer. In plaats daarvan komt er een nieuw ministerie van LNVV, dat zowel gaat over landbouw, natuur, visserij en voedselkwaliteit. De pulsvisserij moet ook terugkeren, en goede landbouwgrond moet vooral landbouwgrond blijven, aldus het programma.

De relatief nieuwe BoerBurgerBeweging heeft ditmaal ook over tal van andere onderwerpen standpunten ingenomen. Zo mag er op snelwegen weer 130 kilometer worden gereden. Nu mag dat alleen nog in de avond en nacht, om de stikstofuitstoot te beperken.

Koning terug in de formatie

Ook wil BBB een gekozen burgemeester, ooit het kroonjuweel van D66, en corrigerende referenda. Verder moet de Eerste Kamer direct worden gekozen, in plaats van door Provinciale Staten. BBB wil ook de koning terug in het formatieproces.

Opvallend is dat de partij, ondanks de komst van conservatieve kandidaten op de lijst, afkomstig van JA21, van medische ethiek een vrije kwestie heeft maakt. Euthanasie en abortus worden niet verboden, maar BBB waarschuwt wel dat er ‘niet lichtzinnig’ mee moet worden omgegaan.

De partij neemt alvast een voorschotje op de formatieperiode na de verkiezingen in november. Zo wordt opnieuw de nummer 2 op de lijst, Mona Keijzer, de premierskandidaat voor de partij genoemd. Daarover rees afgelopen week juist twijfel, omdat BBB-partijleider Caroline van der Plas, maandag in een mediaoptreden bij RTL plotseling ontkende dat Keijzer premierskandidaat was.

De voordracht van de voormalige CDA-prominent werd ook weer van de website van BBB gehaald. Maar nu schrijft de partij opnieuw: ‘Mocht BBB na de verkiezingen op 22 november in een nieuw kabinet komen én wanneer er een beroep op BBB wordt gedaan om een premier te leveren, zal BBB Keijzer voordragen als kandidaat-minister-president’.

