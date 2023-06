BBB verzilvert niet alle verkiezingswinst: vooral coalities met PvdA en GroenLinks blijken struikelblok

Voor de tweede keer lukt het de BoerBurgerBeweging (BBB) niet om in een provincie tot een akkoord te komen met het linkse duo GroenLinks-PvdA. Vorige maand klapten de onderhandelingen in Utrecht vanwege onenigheid over de energietransitie. Deze week ging het ook mis in Noord-Brabant. BBB kan niet instemmen met maatregelen voor stikstofreductie.

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van maart probeert BBB in alle provincies de winst te verzilveren. Dat is inmiddels gelukt in Limburg, Gelderland, Flevoland en Zeeland, waar de partij van Caroline van der Plas overwegend rechtse coalities heeft gesmeed. In de provincies waar de BoerBurgerBeweging aan de formatietafel belandde met GroenLinks en PvdA, verlopen de onderhandelingen aanmerkelijk stroever.

‘Ik baal hier stevig van’

Het lijkt erop dat BBB in Utrecht buiten het college valt. Of de partij in Brabant in de coalitie komt, is onzeker geworden. Eerder deze week meldde de formateur nog dat BBB, VVD, PvdA en GroenLinks er bijna uit waren met elkaar. Maar donderdag, in het zicht van de eindstreep, liepen de gesprekken alsnog spaak. BBB wil het coalitieakkoord niet ondertekenen.

Een groot twistpunt is de zogeheten stallendeadline. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten veehouders in de provincie een emissiearme vloer hebben om de uitstoot van stikstof te beperken. Of zo’n vloer het beoogde effect heeft, wordt door deskundigen betwijfeld. In een verklaring schrijft fractievoorzitter John Frenken: “BBB kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter geen stand houdt en ook niet kon voorkomen dat heel Noord-Brabant dit voorjaar op het stikstofslot ging.”

Volgens de linkse partijen zijn er ‘op meerdere punten’ meningsverschillen met BBB. “Ik baal hier stevig van”, zegt PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers. “Begin deze week lag er een onderhandelingsakkoord. Donderdagavond hoorden we van BBB dat de partij toch afhaakt. Ik heb geprobeerd dit thuis uit te leggen, maar dat is me niet gelukt.” Hoe de formatie in Brabant verder gaat, is onduidelijk. Volgende week volgt er eerst een debat in de Staten.

Mild voor de boer

In Zeeland is BBB wel succesvol. Daar zitten de vingerafdrukken van de partij overal op het vrijdag met VVD, CDA en SGP gepresenteerde coalitieakkoord. De provincie wil een soepeler stikstofbeleid en geen nieuwe ontpolderingen. Natuurgebieden worden niet uitgebreid. “Wij zijn voor natuur en biodiversiteit, maar we mogen niet gegijzeld worden door de stikstofkwestie”, zegt BBB-fractievoorzitter Kees Hanse.

Ook het coalitieakkoord van Flevoland, dat BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV vrijdagavond presenteerden, is mild voor de boer. De partijen voelen, zoals verwacht, niets voor gedwongen uitkoop van agrarische bedrijven en halvering van de stikstofuitstoot per 2030.

Spannender zijn de onderhandelingen in Noord-Holland en Zuid-Holland, waar BBB zaken doet met PvdA en GroenLinks. In eerstgenoemde provincie hoopt formateur Esther Rommel voor de zomer een akkoord te kunnen presenteren. In Zuid-Holland gebeurt dit komende maandag al. Het is de eerste provincie waar BBB met deze linkse partijen tot overeenstemming is gekomen. Interessant wordt vooral wat het akkoord zegt over stikstofreductie en over duurzame energie, de kwesties waarop de gesprekken in Utrecht en Noord-Brabant uiteindelijk stuk liepen.

