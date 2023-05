BBB Utrecht verzet zich tegen windmolens en moet formatietafel verlaten

De formatie in de provincie Utrecht krijgt een wonderlijke wending: BBB, de winnaar van de verkiezingen, is maandagavond tijdens een debat in de Staten buitenspel gezet door de andere partijen. Voor BBB-fractievoorzitter Anton Verleun kwam dat als een grote verrassing. Hij voelt zich bedonderd door ‘de gevestigde orde’.

De afgelopen weken spraken BBB en GroenLinks achter de schermen met elkaar over deelname aan het college van de provincie Utrecht. Beide hebben zeven zetels in de Staten, beide vinden dat ze recht hebben op een plek in het bestuur. Maar de inhoudelijke verschillen tussen deze partijen blijken onoverbrugbaar.

Het grootste struikelblok is niet stikstof. De BoerBurgerBeweging en GroenLinks denken fundamenteel anders over de energietransitie. Voor BBB is het ‘onbespreekbaar’ dat er in de provincie meer windmolens en zonneweides komen. De leider van GroenLinks is Huib van Essen, op dit moment nog de gedeputeerde voor energie en klimaat in Utrecht. Hij heeft zich de afgelopen jaren juist sterk gemaakt voor meer duurzame energie.

Energie is een onoverbrugbaar punt

In de hele provincie staan op dit moment vijftien windturbines. Utrecht voldoet daarmee niet aan de gemaakte afspraken met het Rijk. In aanloop naar de verkiezingen zei Van Essen tegen Trouw dat er in de provincie zestig windmolens moeten staan. “We hebben dringend behoefte aan groene energie.” Hij noemt de huidige situatie ‘iets om je voor te schamen’.

GroenLinks en BBB zijn niet van plan om op dit onderwerp concessies te doen. De Utrechtse verkenner Anne Lize van der Stoel zag geen andere uitweg dan eind vorige week in haar verslag te schrijven dat ‘hier toch een onoverbrugbaar punt ligt en dat de gesprekken hier stoppen’.

Van der Stoel adviseerde vervolgens een college van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt en JA21. Maar ook deze combinatie is onmogelijk vanwege uiteenlopende opvattingen over energie. Zo wil JA21 niet alleen de komst van nieuwe windmolens tegenhouden, bestaande turbines moeten ‘zo snel mogelijk weg’. Voor ChristenUnie is dit onbespreekbaar.

BBB nog wel aan zet in andere provincies

Daardoor is de formatie in Utrecht bijna twee maanden na de verkiezingen terug bij af. GroenLinks en VVD nemen de regie van BBB over en willen woensdag de namen van twee nieuwe verkenners bekendmaken. Zij zullen samen minimaal drie andere coalitiepartners moeten vinden om een meerderheid in de Staten te krijgen.

Het is de vraag of de breuk met de BoerBurgerBeweging doorwerkt in de andere provincies, waar de partij van Caroline van der Plas nog overal aan zet is. In Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland zit BBB met GroenLinks aan de formatietafel, waar ze ook afspraken moeten maken over de opwekking van meer duurzame energie.

In Noord-Holland durven BBB en GroenLinks het avontuur vooralsnog wel aan. Daar melden de informateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders dat er een ‘gerede kans’ is dat de twee partijen, samen met VVD en PvdA, tot een coalitieakkoord komen. De verschillende opvattingen over stikstof, natuur en klimaat zouden overbrugbaar zijn.

Lees ook:

Wat BBB wil bereiken in de provincies

In alle provinciehuizen wordt druk onderhandeld over coalitieakkoorden. En bijna overal neemt verkiezingswinnaar BBB de leiding. Wat hoopt die partij voor elkaar te krijgen?