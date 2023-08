BBB komt vrijdag met kandidaat-premier

Op het partijbureau in Deventer maakt de BoerBurgerBeweging vandaag bekend wie haar kandidaat voor het premierschap is. Partijleider Caroline van der Plas liet eerder weten dat zij zichzelf niet geschikt acht voor die baan. De premierskandidaat die zij op het oog heeft, beschikt volgens haar over ‘internationale ervaring’. De afgelopen tijd is er geen naam uitgelekt.

Onlangs, toen bekend werd dat Van der Plas opnieuw lijsttrekker wordt, zei zij nog dat het werk in de Tweede Kamer ‘het allermooiste werk is dat ik heb gedaan’.

Van der Plas is niet de enige lijsttrekker die na de volgende verkiezingen liefst niet het Torentje in trekt. Ook Pieter Omtzigt wil zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) vanuit de Tweede Kamer leiden. Bij de aankondiging van zijn deelname aan de verkiezingen zei Omtzigt dat er ‘bewust’ nog niet nagedacht was over wie er namens zijn partij minister-president zou worden.

