BBB is bijna klaar voor de campagne, Pieter Omtzigt twijfelt nog wat hij gaat doen

Henk Vermeer, ambtelijk secretaris van de BBB, zegt nu al veel zin te hebben in de verkiezingscampagne en de achterban ook. “Ik zag op onze webshop dat er dit weekend al 9000 vlaggen zijn verkocht en ook stromen er nieuwe leden binnen na de val van het kabinet.”

BBB gaat het draaiboek van de succesvolle verkiezingscampagne van maart opnieuw gebruiken. Lokaal zorgen de teams dat er weer borden en vlaggen met ‘BBBeter’ overal in het land komen te staan. “Veel geld hebben we niet als eenmansfractie”, zegt Vermeer. “Dus moeten we het hebben van dit soort reclame, waardoor we zichtbaar worden”. De BBB heeft 14.250 leden, wat relatief weinig geld voor de campagne oplevert.

Groslijst van kandidaten

Inhoudelijk wordt er hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma. Daar werd al over gepraat, maar dat proces komt nu in een stroomversnelling. “Vandaag vergadert de commissie er de hele dag over”, aldus Vermeer. Er is al een groslijst van mogelijke kandidaten voor de Tweede Kamer. Daaraan wordt elke week geschaafd. Maar deze kandidaten zijn nog niet bij elkaar geweest voor kennismaking en training.

Of Pieter Omtzigt daarop staat, is ook een grote vraag. Het onafhankelijke Kamerlid dat zich afscheidde van het CDA heeft nog steeds niet te kennen gegeven of hij met een eigen partij mee gaat doen aan de verkiezingen. Hij kan zich ook aansluiten bij een andere partij, en de meest logische keuze is dan BBB. Omtzigt belooft op sociale media dat hij binnen enkele weken uitsluitsel geeft. Dat moet ook wel, want het optuigen van een eigen partij en campagne vergt veel tijd, energie en geld.

