BBB en Partij voor de Dieren werken samen in het waterschap, maar veel andere coalities slaan rechtsaf

Een ‘donkergroen’ akkoord noemt de Partij voor de Dieren-onderhandelaar Willem van der Steeg het coalitieakkoord van het Waterschap Stichtse Rijnlanden. Het waterschap krijgt een portefeuillehouder dierenwelzijn en een nota over datzelfde onderwerp. “Wie ons een beetje kent, weet dat wij vast willen houden aan onze idealen. Op sommige thema’s, zoals het doden van dieren, hebben we geen compromissen willen sluiten en houden we vast aan onze standpunten.”

Des te opvallender is het dat de coalitie waar de Partij voor de Dieren onderdeel van uit gaat maken, niet alleen bestaat uit Water Natuurlijk (gesteund door GroenLinks en D66) en de PvdA, maar dat ook de geborgde fractie natuur en landbouw én de BBB in het dagelijks bestuur komen. Partij voor de Dieren en BBB staan waar het klimaatmaatregelen betreft vaak tegenover elkaar, maar slaagden er desondanks in het eens te worden.

Effect van een wetswijziging

Een voorbeeld dus van een brede coalitie. Daarvan zijn er meer in de waterschappen. Drie maanden na de verkiezingen zijn op twee na alle 21 waterschappen klaar met onderhandelen. In ongeveer de helft van de nieuwe besturen zullen uitgesproken linkse partijen samenwerken met conservatievere partijen. Andere waterschappen slaan nadrukkelijk rechtsaf en zoeken combinaties waarin de partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum – zoals Water Natuurlijk, de Partij voor de Dieren en ook de PvdA – niet voorkomen.

Het is indirect het effect van een wetswijziging die vlak voor de verkiezingen in werking trad. De geborgde zetels voor het bedrijfsleven verdwenen en de macht van de boeren werd ten opzichte van de natuurorganisaties ingeperkt. Het was de reden dat de BoerBurgerBeweging (BBB) besloot tóch ook mee te doen aan de Waterschapsverkiezingen. De partij werd in zestien regio’s de grootste partij en zal in zeker veertien waterschappen onderdeel gaan uitmaken van het dagelijks bestuur. Op verschillende plaatsen kiest de partij voor samenwerking met de geborgde boerenfractie en met rechtse partijen als het CDA, de VVD, SGP of JA21, ook nieuw in enkele waterschappen.

Een duidelijke politieke keuze

Het valt ook Hans Vollaard op. De politicoloog van de Universiteit Utrecht bracht vorig jaar een boek uit over de democratie in de waterschappen en volgt ook nu weer de coalitievorming. Grofweg zijn er twee kampen in de waterschappen, legt hij uit. Het groene en sociale kamp legt de nadruk op de natuur- en klimaatdoelen en wil waar het de kosten betreft de laagste inkomens zoveel mogelijk ontzien. Het zuinige ondernemende kamp wil voorzichtig omspringen met belastinggeld en komt op voor de belangen van boeren en bedrijven.

Vollaard: “Heel lang was het toch de traditie dat beide kampen in het bestuur kwamen. Ze hebben natuurlijk ook wel gedeelde belangen. Schoon water is goed voor de vissen, maar ook voor het boerenland. Voldoende water is belangrijk voor de bossen, maar ook voor de landbouw.” Het kwam wel voor dat coalities nadrukkelijk naar rechts helden, maar dan lag dat vooral aan verstoorde politieke verhoudingen, zegt de politicoloog. Nu is door sommige coalities duidelijker een politieke keuze gemaakt.

Nog geen zicht op coalitie

Dat hoeft overigens niet per se te betekenen dat de rechtse coalities ook enkel rechtse plannen zullen uitvoeren, zegt Vollaard. De lokale context is van belang en ook de conservatievere coalities zien het belang van klimaatmaatregelen en willen daar geld aan uitgeven.

Alleen in Hollandse Delta en in Schieland en de Krimpenerwaard is nog geen zicht op een nieuwe coalitie. Al ligt in Hollandse Delta al wel een door externe informateurs opgesteld akkoord. De fracties hebben daarmee ingestemd en momenteel wordt gezocht naar geschikte heemraden die het akkoord kunnen uitvoeren. Die zullen uiterlijk over twee weken moeten aantreden. De wet schrijft voor dat het oude bestuur uiterlijk 29 juni moet opstappen. Mocht er dan nog geen nieuw dagelijks bestuur zijn geïnstalleerd dan neemt de dijkgraaf tijdelijk alle beslissingen. Al zal het zo ver niet komen, vermoedt de koepelorganisatie de Unie van Waterschappen.

