Baudets laatste provocatie leidt tot eensgezinde afkeer. 'Fouter dan fout’

Een nieuwe provocatie van Forum voor Democratie oogst brede afkeuring en ontzetting. Al een tijdje voelen Tweede Kamerleden ongemak bij de veelvuldige uitlokkingen van extreemrechts: moeten ze op elke lap rood vlees reageren? Ditmaal spreken Tweede Kamerleden zich eensgezind uit: “walgelijk”, en “fouter dan fout.”

De aanleiding is een poster die Forum zondagavond deelde. Daarop staat, met het embleem van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid’; daaronder de jaartallen 1945 en 2020, met een klein overlijdenskruisje erachter. Het is de nieuwste poging van Forum om de coronamaatregelen van het kabinet aan te klagen. Het initiatief roept Nederlanders op om 5 mei ‘het gesprek aan te gaan’. “Want hoeveel vrijheid hebben we nog?” De poster is mede ondertekend door anti-coronagroepen als Viruswaarheid, Nederland in Verzet, Lijst 30 en de omstreden uitgeverij De Blauwe Tijger.

Het verband dat de partij legt tussen de Tweede Wereldoorlog en de lockdown, oogst brede afkeuring. Het Comité 4 en 5 mei noemt de poster ‘zeer ongepast’. Lobby- en belangenorganisatie voor Israël Cidi vindt het initiatief ‘misplaatst’. “Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is onvergelijkbaar.” Het Centraal Joods Overleg spreekt van een ‘onacceptabele vergelijking’: “In de week van 4 en 5 mei over de ruggen van slachtoffers en nabestaanden je punt willen maken, valt niet goed te praten en is uiterst kwetsend.”

Reacties vanuit de Tweede Kamer

Ook partijen in de Tweede Kamer reageren eensluidend. “Heel, heel fout”, vindt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. “Walgelijk en fouter dan fout”, reageert PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen. D66-leider Sigrid Kaag spreekt van een dieptepunt. “Alweer.” Volt-voorman Laurens Dassen: “Wat een walgelijke en smerige manier om het enorme leed van velen op deze manier te misbruiken. In- en intriest.”

Veel partijen worstelen ermee hoe ze met extreme uitingen van flankpartijen moeten omgaan. Negeren of vol er tegenin? In het tweede geval zijn ze bang dat ze Baudet, of Wilders, meer aandacht schenken, wat ten goede komt aan hun populariteit. Toen Baudet vorige week een ‘escape-strategie’ opperde voor migranten in Brussel – ‘Madagaskar of zoiets’ – hielden veel partijen zich stil. In deze tweet verwees Baudet impliciet naar een strategie van de nazi’s om Duitsland van de joodse bevolking te ontdoen. Toen Farid Azarkan (Denk) en Geert Wilders (PVV) tijdens het notulendebat van vorige week fulmineerden over een ‘dictatuur’, ‘bananenmonarchie’ en een ‘maffiabende’, werden zij niet geïnterrumpeerd.

Wordt tijd dat we een escape-strategie ontwikkelen, vrienden. Madagascar ofzoiets. https://t.co/SuINsC67aW — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 27 april 2021

Baudet is met zijn laatste provocatie kennelijk een grens overgegaan. Nu klinkt de oproep hem juist wél te bestrijden. SP-leider Lilian Marijnissen: “Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.” Oud-VVD-Kamerlid Ton Elias vindt dat Baudet ‘glashard’ aangepakt moet worden “in het huis van onze democratie, de Tweede Kamer. (...) Excuses eisen bij ieder debat waar ze aan deelnemen. Niet negeren omdat ze anders de martelaar gaan uithangen, dat doen ze toch al. Met feiten klemzetten, steeds opnieuw.”

De brede ophef was voor Baudet al aanleiding om de andere partijen ‘hypocrisie’ te verwijten, omdat zíj de oorlog zouden misbruiken ‘om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen’.

