Baudet treedt terug als lijsttrekker Forum voor Democratie, maar blijft partijvoorzitter

Thierry Baudet is niet langer lijstrekker voor Forum voor Democratie voor de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar. Dat zegt hij in een filmpje op Twitter. Hij geeft zijn positie als nummer 1 op de kandidatenlijst op. Baudet blijft wel in de Kamer, en wil eventueel lijstduwer worden voor de partij, zegt hij. Baudet blijft wel partijvoorzitter van de partij, laat zijn woordvoerder weten.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ⬇️ #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 23 november 2020

De terugtrekking van Baudet is “in goed overleg met de achterban” genomen, laat hij weten. Volgens hem heeft het partijbestuur de hele dag overlegd over de perikelen met mensen uit alle geledingen van de partij, van senatoren, Tweede Kamerleden, statenleden en Europarlementariërs. “Het doel was om in goede harmonie verder te kunnen”, zegt hij.

Forum voor Democratie houdt vanavond op het partijkantoor in Amsterdam een crisisberaad. Prominenten binnen Forum uitten dit weekend harde kritiek op de softe manier waarop Baudet de jongerenafdeling JFVD aanpakt, en zijn vertrouweling en JFVD-voorzitter Freek Jansen de hand boven het hoofd blijft houden.

Of Baudet zelf het besluit heeft genomen of dat onder druk van de kopstukken van de partij heeft gedaan, kan de woordvoerder niet zeggen. Het is hem ook nog niet duidelijk of Freek Jansen, de voorzitter van de jongerenclub van FVD, op de kandidatenlijst blijft staan. Hij heeft plek zeven. Ook weet hij niet of er nog andere wijzigingen worden doorgevoerd en wie er lijsttrekker zal worden bij de landelijke verkiezingen in maart.

Naar verluidt stelden politieke kopstukken een ultimatum aan Baudet om Jansen van de lijst te schrappen en de jongerenorganisatie te ontbinden. Jansen is een vertrouweling van Baudet.

Lees ook:

Dat FvD het niet goed doet in de peilingen, zal niet vreemd zijn aan hun plots opspelende dapperheid

Toen Stevo Akkerman vorig jaar op bezoek ging bij Thierry Baudet, begroette die hem met de woorden ‘Welkom bij de fascisten’. Dat was een grapje. Zulke grappen zal Baudet nu niet meer maken, denkt de columnist.