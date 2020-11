Baudet treedt terug als lijstrekker Forum voor Democratie

Thierry Baudet is niet langer lijstrekker voor Forum voor Democratie voor de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar. Dat zegt hij in een filmpje op Twitter. Hij geeft zijn positie als nummer 1 op de kandidatenlijst op. Baudet blijft wel in de Kamer, en wil eventueel lijstduwer worden voor de partij, zegt hij.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ⬇️ #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 23 november 2020

Forum voor Democratie houdt vanavond een crisisberaad. Prominenten binnen Forum uitten dit weekend harde kritiek op de softe manier waarop Baudet de jongerenafdeling JFVD aanpakt, en zijn vertrouweling en JFVD-voorzitter Freek Jansen de hand boven het hoofd blijft houden.

