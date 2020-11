Baudet: partijbestuur heeft mij onterecht eruit gezet

“Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen FVD over te nemen”, aldus Baudet.

Het partijbestuurd meldt dat Baudet zich bij de Kamer van Koophandel heeft laten uitschrijven als bestuurder van Forum voor Democratie. Het partijbestuur heeft daarover van Baudet een bevestiging ontvangen, meldt een woordvoerder.

Het partijbestuur had donderdag als voorwaarde gesteld dat Baudet zich per direct uit het partijbestuur zou terugtrekken. Daarna zal een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, besloot het partijbestuur.

