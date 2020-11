Baudet ís Forum voor Democratie. Met zijn vertrek als lijsttrekker stort de partij in chaos

In een videoboodschap op Twitter kondigde Thierry Baudet maandagavond zelf zijn onverwachte vertrek aan. “Ik zie af van mijn plek op de kieslijst, en stel mijn positie ter beschikking.” Baudet wil nog wel betrokken blijven bij Forum, liefst als lijstduwer. In ieder geval tot maart blijft hij in de Tweede Kamer. Hij geeft de media de schuld van alle ophef.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ⬇️ #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 23 november 2020

Baudets explosieve vlucht naar voren vormt de voorlopige climax van een roerig weekend, waarin onthullingen over nieuwe extremistische uitlatingen in de whatsappgroepen van de jongerenafdeling JFvD een hoofdrol spelen. De ene na de andere partijprominent volgde de kritiek van senator en Amsterdams fractievoorzitter Annabel Nanninga, en toonde zijn onvrede met de manier waarop Baudet deze crisis aanpakte. Hij wilde deze aanvankelijk door de JFvD zelf laten onderzoeken. Na protest stelde hij alsnog een commissie samen, met daarin FvD-senator Paul Cliteur.

In de loop van maandag bleek dat de partijtop Baudet een ultimatum had gesteld. Prominente leden eisten het vertrek van JFvD-voorzitter Freek Jansen, en sanering van de jeugdbeweging, die in het voorjaar al eerder in opspraak kwam vanwege anti-semitische uitingen. Ook de altijd flegmatieke Theo Hiddema, de nummer twee, steunde het ultimatum. Maar Baudet weigerde dus zijn vertrouweling en strateeg Jansen te laten vallen. Jansen, medewerker van zijn fractie, was tot maandagavond de nummer 7 op de kieslijst en de vriend die Baudet vergezelde naar de veelbesproken ontmoeting met extremist en omvolkingsideoloog Jared Taylor. De invloed van Jansen groeide met name na de breuk van de partij met mede-oprichter Henk Otten in 2019.

Trial by media

Baudet hoopt dat met zijn vertrek – dat tegen de zin is van de rest van het partijbestuur – “een einde komt aan al deze nonsens”. Hij zegt in zijn video dat “natuurlijk hard moet worden opgetreden” als er sprake is van antisemitisme en racisme, maar dat er nu mensen ‘voor de bus’ worden gegooid. Daarmee lijkt Baudet voorbij te gaan aan de wijze waarop de JFvD met Jansen aan het roer omging met eerdere antisemitische uitingen en het bestaan van de appjes zelf. Onlangs werd bekend dat de klokkenluiders die in het voorjaar wezen op misstanden alsnog zijn geroyeerd. Volgens Baudet is er echter sprake van trial by media en kan hij zich er niet mee verenigen “dat dit de manier is waarop we in de partij met elkaar omgaan”.

Voor veel van de tienduizenden leden van Forum ís Baudet de partij, en het is dus onzeker wat diens vertrek als lijsttrekker zal betekenen voor de Kamerverkiezingen van maart. Van de partijtop hebben alleen Nanninga en Hiddema enige reputatie als stemmentrekker. Door het geflirt van Baudet met de viruswaanzin-aanhang en zijn verzet tegen het coronabeleid zakte Forum voor Democratie de afgelopen maanden fors in de peilingen. Er komt nu een lijsttrekkersverkiezing, maar Baudet blijft volgens zijn woordvoerder aan als partijvoorzitter.

Baudet heeft met zijn besluit niet zelf het lot van Jansen beslist. Maandagavond laat kondigde die zelf aan op te stappen als kandidaat-Kamerlid. Of nu alsnog het onderzoek van de commissie wordt afgewacht, is nog niet duidelijk.

Belangrijker nog: Baudet zelf zou als lijstduwer volgend jaar zomaar weer met voorkeursstemmen in de Kamer verkozen kunnen worden. Daarmee blijft het risico op een volledige breuk met de partij die hij grootmaakte, levensgroot.

