Baudet en andere Forummers halen de neus op voor coronaregels

Nu de coronapandemie al meer dan een jaar duurt en het einde in zicht lijkt, verslapt bij veel Nederlanders de discipline en de alertheid om zich aan de regels te houden. Mensen verdringen zich rond terrastafels, piepen even voor een ander langs in de supermarkt, en nodigen weer meer dan twee mensen uit op hun verjaardagsfeestje.

In en rond de Tweede Kamer is het niet anders. Wie op een donderdagmiddag op Het Plein rondkijkt, ziet Kamerleden en lobbyisten in gezelschappen van drie of vier man aan terrastafels zitten, hoewel ze vermoedelijk geen huishouden vormen. Sinds de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd is, is het veel drukker in het Kamergebouw. Niet gek, iedereen wil zo snel mogelijk een netwerk opbouwen en ingewerkt raken. Maar daardoor schiet op veel plekken de anderhalve meter erbij in. Kamerleden buigen bij het overleggen over moties net iets verder naar elkaar toe dan een jaar geleden.

Ook bij premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge is bij veel gelegenheden de mondkap weer verdwenen. Niet langer dragen zij een mondmasker als zij het zaaltje voor de persconferentie in- en uitlopen.

Overigens kunnen ook journalisten er wat van. Die drommen vaak met camera’s en microfoons rond politici, als die de Kamer in- en uit lopen, of bij de informateur zijn langs geweest.

Steevast zonder mondkap

Als het om het niet naleven van de coronaregels gaat, maakt de fractie van Forum voor Democratie, of wat daarvan over is, het het bontst. Kamerleden en medewerkers van Forum lopen steevast zonder mondkap door de Tweede Kamer. Als onderdeel van zijn continue zoektocht naar ophef, tikte fractievoorzitter Thierry Baudet een tijdje terug een bode op de rug die de interruptiemicrofoon schoonmaakte.

Toen D66-Kamerlid Jan Paternotte tijdens een coronadebat Baudet hierop aansprak, omdat medewerkers van de Kamer zich onveilig voelen rond Forum-Kamerleden, kreeg ook die een schouderklopje van Baudet. Even later bood Wybren van Haga zijn excuses aan voor het gedrag van zijn partijleider, waarbij die wel verdedigde dat zijn fractiegenoten geen mondkap dragen. Een dag later zou Van Haga Forum verlaten.

Eerdere corona-uitglijders: 1. De bruiloft van Ferd Grapperhaus

2. Schaatsen in Thialf door Wopke Hoekstra

3. Mark Rutte aan Jaap van Dissel

De bezorgdheid van veel Kamerbewoners kwam er mede uit voort dat Baudet een tijdje afwezig was geweest. Enkele Forumcollega’s hadden bij een wijnproeverij op de fractie een coronabesmetting opgelopen. Baudet weersprak dat hij de ‘coronagriep’ had gehad, hoewel hij wel erkende dat hij een paar dagen grieperig was geweest. Hij had zich niet laten testen.

Provocaties

Het regent klachten rond Forum. Vorige week hield Forum-Kamerlid Simone Kerseboom haar maidenspeech. Na afloop kreeg ze knuffels en zoenen van haar in de plenaire zaal aanwezige fractiegenoten. Het gebeurde pal voor de neus van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Na de schorsing zei Bergkamp dat zij een volgende keer felicitaties niet zal toestaan, als zij vooraf niet de garantie krijgt dat alle Kamerleden afstand houden.

Bergkamp worstelt met de provocaties van Forum. Zij stuurde na het zoenincident een brief namens het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, waarin zij erop wees dat Kamerpersoneel en het publiek zich niet senang voelen als de coronaregels door leden van de Tweede Kamer worden genegeerd.

Overigens kan Bergkamp niet al te veel doen tegen Kamerleden die moedwillig de regels overtreden. In de plenaire zaal van de Tweede Kamer is het dragen van een mondkap niet wettelijk verplicht. Kamerleden die de regels meermaals moedwillig overtreden, kunnen een schriftelijke waarschuwing krijgen. Wel kan de Kamervoorzitter besluiten dat het personeel van de Tweede Kamer voortaan wegblijft uit vertrekken of bij Kamerleden van Forum.