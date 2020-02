Baudet confronteren of hem toch liever geen extra podium geven? De Kamer kiest voor het laatste

Een verontwaardigde Tweede Kamer vindt dat Thierry Baudet een grens over is gegaan met zijn anti-Marokkanentweet. Maar een debat komt er niet.

Wat te doen na omstreden uitspraken van Thierry Baudet over Marokkanen? Hem ermee confronteren of zo min mogelijk aandacht aan geven? Afgelopen weekeinde kozen veel fracties in de Tweede Kamer nog voor het eerste, inmiddels overheerst het laatste.

Er komt in elk geval geen apart Kamerdebat over de uitspraken van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, besloot de Kamer dinsdag. Zo’n plenair debat zou Baudet alleen maar een extra podium verschaffen, redeneren veel partijen. Denk had om het debat gevraagd. Die fractie vindt dat Baudet een hele bevolkingsgroep heeft ‘gestigmatiseerd en gediscrimineerd’.

Bijna de volledige Kamer is hevig verontwaardigd over de Marokkanen-uitspraak van Baudet. Die beweerde dit weekeinde dat ‘dierbare vriendinnen’ van hem in de trein waren lastiggevallen door Marokkanen. Later gaf hij toe dat zijn twitterbericht ‘te snel en te stevig’ was geweest. De NS had gemeld dat het om spoorpersoneel ging, dat een kaartcontrole uitvoerde.

Dat Baudet zich niet verontschuldigt, frustreert veel Kamerfracties

Excuses aan Marokkaanse Nederlanders heeft Baudet niet gemaakt. Hij houdt vol dat de ‘context’ waarin hij zijn uitspraken heeft gedaan, op zich relevant is. “Namelijk de context van de gevolgen van massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders dagelijks zien en ervaren”, liet hij weten via Facebook.

Dat Baudet geen excuses wil maken, frustreert veel Kamerfracties. Vooral de VVD neemt de zaak hoog op. ‘Walgelijk’, noemde die fractie de uitspraken van Baudet dit weekeinde direct al. “Als er Marokkaans bloed door je aderen stroomt, ben je bij Thierry Baudet op voorhand een verdachte ondanks je Nederlandse hart”, aldus VVD-Kamerlid Zohair el Yassini. Ook bij andere partijen klinkt zware kritiek op Baudet, harder dan na eerdere omstreden uitspraken van hem. ‘Racisme’, oordeelt D66. En GroenLinks: ‘Racistische drek’.

Baudet zelf stuurde vakantiekiekjes uit het Pantheon in Rome, waar hij op een congres zit. Tv-ploegen daar wilde hij niet te woord staan. Hij liet in Den Haag zijn verdediging over aan collega-Kamerlid Theo Hiddema. Die vindt alle protesten over de uitspraken overdreven, want Baudet heeft het niet verkeerd bedoeld. “Hij heeft een warm hart. Maar dat getwitter, daar moet hij mee ophouden. Daar komen dit soort rimpelingen uit voort.”

Of Baudet het debat over discriminatie bijwoont, is onzeker

Ook Hiddema houdt vol dat het niet vreemd is dat Baudet aanvankelijk dacht dat Marokkanen vrouwen lastigvallen in de trein. “Hij heeft inzichtelijk gemaakt dat niet álle geweld in het openbaar vervoer iets te maken heeft met de slechte integratie in Nederland”, aldus de rechterhand van Baudet.

Commotie over uitspraken van Baudet is er wel vaker geweest, zoals na uitspraken over werkende vrouwen, over ‘onze boreale wereld’ of, onlangs in Trouw, over ‘groepjes allochtonen’ die op straat andere mensen ‘standaard omverlopen’. Maar de recente uitspraak brengt Forum in politiek zwaarder weer terecht, omdat Baudet met valse beschuldigingen kwam over ‘vier Marokkanen’.

Volgende week komt de kwestie wel aan de orde in een al eerder gepland Kamerdebat over discriminatie. Of Baudet daarbij zal zijn, is onzeker. Doorgaans slaat hij deze kleinere debatten over. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen de kwestie daar bespreken. Deze fracties houden zich nu relatief stil. De coalitie gaat niet als één blok excuses eisen van Baudet, blijkt inmiddels ook. CDA en ChristenUnie spraken hun afkeuring uit, maar vinden dat de Forum-leider nu zelf maar moet zien op te lossen hoe hij zijn geloofwaardigheid herstelt.

