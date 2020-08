Asscher: Het kabinet toont geen leiderschap bij de mondkapjesdiscussie

Lodewijk Asscher zag de borden boven de snelweg, bij terugkeer van vakantie. De oproep van het kabinet, tevens de kern van het Nederlandse coronabeleid: houd afstand en ga in quarantaine als je in een risicoland bent geweest. Goed bedoeld, maar de impact ervan zal niet groot zijn, vreest de PvdA-fractievoorzitter, die de borden grommend passeerde. Hij vindt het Nederlandse coronabeleid veel te vrijblijvend.

Asscher heeft al weken zware kritiek op het kabinet, nu het aantal besmettingen weer oploopt. Het kabinet heeft een ‘gebrekkige visie’ , en is te weinig zichtbaar, vindt hij. Ook de Tweede Kamer moet veel actiever zijn. Volgende week is er een debat, tijdens het reces. Een week later dan PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren willen.

Gebrekkige regie, dat is een zwaar verwijt. De premier had terug moeten komen van vakantie?

“Het gaat me er niet om dat hij in persoon aanwezig moet zijn, maar dat het kabinet zichtbaar is, met een heldere boodschap. Al een paar weken geleden was duidelijk dat er brandhaarden zijn. Dan moet je zorgen er heel snel bij te zijn. De maatregelen zijn echter onnavolgbaar. Het kabinet zegt dat mondkapjes niet werken, verplicht ze in het OV en laat het nu ook nog aan gemeenten over om te experimenteren. Dat is geen leiderschap. Zo neem je mensen niet mee.”

Is het zo onnavolgbaar als het kabinet zegt: lokale uitbraken vergen lokaal maatwerk?

“Wat er bij die lokale maatregelen mist, zijn duidelijke criteria. Wanneer moet een gemeente lokaal ingrijpen? Hoe helpt het kabinet? Dit is geen maatwerk, maar het afschuiven van de verantwoordelijkheid. Aboutaleb en Halsema hebben leiderschap getoond, door hun voorstel om mondkapjes te verplichten op drukke plekken. Maar krijgen zij hulp, bijvoorbeeld met het beter beheersen van de toeristenstroom? Dat kan een stad niet in zijn eentje. Zijn de GGD’s gemaand om op tijd personeel te werven voor contactonderzoek? Ik zie er weinig van.”

U wilt mondkapjes alsnog verplichten?

“Het exceptionalisme van Nederland vind ik niet overtuigend. Als enige binnen Europa zegt Nederland: mondkapjes werken niet. Mondkapjes verplichten kan – tijdelijk en gericht – een goede maatregel zijn, voor plekken waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden. Wat we dringend nodig hebben is een afspraak bij welke kritieke hoeveelheid besmettingen het zover is. Experts kunnen die grens aangeven. Zo’n duidelijke afspraak vind ik beter dan het lokale maatwerk van nu. Het hangt nu van je burgemeester af of er op een drukke plek een mondkapjesplicht komt of niet.”

Het kabinet dubt over testen van terugkerende vakantiegangers. Wat is uw plan?

“Niet verplichten, maar wel aan iedereen die in een risicoland op vakantie is geweest een gratis test aanbieden, ook als mensen geen symptomen hebben. Binnen drie of vier dagen na thuiskomst. Dan moeten mensen vanaf dat moment wel thuis blijven. Stel hotelkamers ter beschikking. Kijk hoe zzp’s in inkomen voorzien kunnen worden in de dagen dat ze niet kunnen werken. Laten we Duitsland volgen, waar testen niet verplicht is, maar waar het beroep veel klemmender is. De discussie is nu teveel verplaatst naar juridische argumenten of isolatie wel verplicht kan worden. Er is haast bij: mensen komen dit weekeinde terug uit Kroatië en Spanje”

Deskundigen zeggen: de drukte tegengaan is veel urgenter dan mondkapjes verplichten.

“Het is niet of, of. Beiden zijn belangrijk. Introductieweken voor studenten zijn dit jaar ongewenst. Toeristen moeten ontmoedigd worden naar Amsterdam te gaan. Maar er zullen plekken blijven waar de het druk blijft, en waar mensen geen afstand kunnen houden. Dan komen mondkapjes in zicht. De regie van het kabinet is gebrekkig. Het is vijf voor twaalf.”

Welke maatregelen nam het kabinet? Dit zijn de maatregelen die het kabinet nam sinds het aantal besmettingen weer oploopt: - Voorlichtingscampagne om terugkerende vakantiegangers uit risicogebieden te manen twee weken in thuisisolatie te gaan - Lokale experimenten met verplichte mondkapjes, om te kijken of mensen beter afstand houden - Extra teststraten voor gratis coronatesten, prikposten bij huisartsen en mensen thuis - Onderzoek of reizigers zich aan de quarantaine houden - Onderzoek naar betere registratie van reizigers uit risicolanden - Onderzoek naar testen van alle vliegtuigpassagiers uit risicolanden, ook als ze geen klachten hebben - Oproep aan scholen en werkgevers om mee te werken aan thuisisolatie - Oproep van premier Rutte en minister De Jonge aan het land om “niet te verslappen”

