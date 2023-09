Asielzoekers, stikstof of klimaat: Tweede Kamer besluit over welke onderwerpen het nog mag praten

De Tweede Kamer praat deze week over de lijst onderwerpen die taboe zijn tot een nieuw kabinet aantreedt. Over klimaatplannen en het armoedebeleid wil de Kamer in ieder geval blijven praten, ziet politiek redacteur Petra Vissers.

Doe het niet, schreven gemeenten, uitvoeringsorganisaties en belangenclubs afgelopen weken aan de Tweede Kamer. Weersta de neiging om alle belangrijke besluiten en wetten op de lange baan te schuiven. Til niet alles wat ook maar een beetje gevoelig ligt over de komende verkiezingen. Deze week moet blijken of de Tweede Kamer gehoor geeft aan die hartenkreten.

In politiek Den Haag geldt de ongeschreven regel dat een gevallen kabinet slechts op de winkel mag passen. Grote beslissingen hoort het niet meer te nemen. Wat die grote beslissingen zijn? Daar praat de Tweede Kamer de komende dagen over. Ze kan wetsvoorstellen ‘controversieel verklaren’, maar ook debatten, rapporten of beleidsnota’s kunnen in de ijskast gezet worden. De stemming over wat er komende maanden wel en niet controversieel is, volgt na het weekend.

Dinsdag werd duidelijk dat in ieder geval thema’s als het armoedebeleid, of de toekomst van de kinderopvang niet controversieel zullen worden verklaard. Ook blijft de Kamer praten over de klimaatplannen van het demissionaire kabinet, ongetwijfeld tot grote opluchting van de tientallen organisaties die daar begin juli toe opriepen.

Spreidingswet lijkt kansloos

Wel wil de commissie die er over adviseert dat de Kamer de wijziging van de Postwet na het weekend controversieel verklaart. Die gaat onder meer over de arbeidsmarktpositie van postbezorgers en de tarieven voor postbezorging.

Donderdag praat de Kamer over de spreidingswet die asielzoekers beter over het land moet verdelen en gemeenten kan dwingen tot asielopvang. Die wet lijkt bij voorbaat kansloos. De VVD-fractie trok vrijdag haar handen definitief af van het omstreden wetsvoorstel van de eigen staatssecretaris Eric van der Burg. De fractie was er al vanaf het eerste moment ongelukkig mee en lijkt het plan nu definitief naar de prullenbak te verwijzen.

Dat terwijl het Coa, de organisatie die de asielopvang regelt, deze week nog waarschuwde dat de problemen in de asielopvang zonder die wet alleen maar groter zullen worden. Eerder werd al duidelijk dat gemeenten die anticipeerden op de spreidingswet hun plannen voor asielzoekerscentra na de val van het kabinet af hebben geblazen omdat die wet er waarschijnlijk toch niet komt.

Stikstof en andere explosieve onderwerpen

Ook de stikstofaanpak zal niet ongeschonden de week doorkomen. Het CDA kondigde al voor de val van het kabinet aan dat het de stikstofuitstoot niet in 2030 gehalveerd wil hebben, zoals nu het streven is, maar pas in 2035. VVD en ChristenUnie vinden dat inmiddels ook. De vraag is hoe veel ruimte de Kamer stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) wil geven om wel door te gaan met bijvoorbeeld de regelingen voor boeren die vrijwillig willen stoppen.

Maar de lijst met mogelijk explosieve onderwerpen is langer. De Kamer moet ook een beslissing nemen over het al dan niet controversieel verklaren van bijvoorbeeld verdere regulering van sekswerk, het Integraal Zorgakkoord, of een nieuwe wet om draagmoederschap anders te regelen. Over die laatste is de ChristenUnie erg kritisch.

Kamerleden zitten de komende dagen in een flinke spagaat. Er kan van alles gebeuren, enerzijds omdat de onderlinge verhoudingen behoorlijk verzuurd zijn, maar ook omdat de thema’s die nu op tafel liggen volgens veel fracties, gemeenten of belangenclubs helemaal geen vertraging kunnen gebruiken. Daar valt tegen in te brengen dat het juist die grote fundamentele thema’s zijn waar de kiezer zich op 22 november over uit moet spreken.

