Asielzoeker krijgt in de toekomst wellicht eerder ‘voordeel van de twijfel’

Maas, die zelf ooit haar carrière begon als beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, signaleert dat het in asielzaken steeds lastiger en tijdrovender is geworden om een besluit te nemen, door “wat je nu ziet aan Europese richtlijnen, rechterlijke uitspraken, aan verfijning van beleid, ingegeven door politieke wensen. Het wordt altijd meer, en gecompliceerder.”

Ze wil dat graag ter discussie stellen. “Misschien moeten we eerder zeggen: we geven het voordeel van de twijfel”, aldus Maas. “We kunnen niet gaan sjoemelen in het proces, natuurlijk niet. Maar dit gesprek moeten we met elkaar voeren.”

Moeilijk te bewijzen zaken

De laatste jaren was een veelgehoorde kritiek van asieladvocaten op de IND juist dat mensen nooit het voordeel van de twijfel kregen. Die kritiek klonk met name in moeilijk te bewijzen zaken, zoals bijvoorbeeld een bekering tot het christendom of een niet-heteroseksuele geaardheid.

Maas benadrukt dat de IND de wetten en regels uitvoert die via een democratisch proces tot stand zijn gekomen. Uiteindelijk wordt op politiek niveau besloten wie wel en niet in Nederland mag blijven. “Maar binnen de spelregels moet je altijd een individuele afweging maken, zeker in asielzaken.”

Er zit bovendien een grens aan wat de politiek en maatschappij kunnen vragen van de IND, zegt ze. “Ik denk dat we te lang gezegd hebben: ‘O, de politiek wil dat? Dan gaan wij het oplossen. Maar op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat je niet alles kan oplossen.”

Oplopende achterstanden

De IND kampt met oplopende achterstanden in de behandeling van asielaanvragen. Op dit moment wacht een derde van de mensen langer dan de toegestane zes maanden op een oordeel. Die achterstanden worden vooral veroorzaakt door een tekort aan personeel. Maar, zegt Maas, ook door de vele taken die de IND op haar bord heeft liggen en de huidige crisis in de asielopvang.

De IND zal de komende jaren volgens haar vaker aangeven dat politieke wensen onuitvoerbaar zijn. “Ik heb er vertrouwen in dat we met deze staatssecretaris (Eric van der Burg red.) een gesprek kunnen voeren over wat er wel en niet mogelijk is”, zegt Maas. “Of over wat er nú niet mogelijk is, of misschien niet op de manier die de Kamer voor ogen had.”

