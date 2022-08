Asielbeleid zorgt voor aanzwellende oproer binnen VVD. ‘Deze crisis vereist leiderschap’

Terwijl stikstof zorgt voor spanningen binnen het kabinet en de Tweede Kamer die daarvoor dinsdag terugkomt van reces, heeft premier Rutte er nieuw een probleem bij. In zijn partij is oproer uitgebroken over de noodopvang van asielzoekers en over de rol van de eigen VVD-bewindslieden.

Lokale afdelingen in het land eisen dat de fractie in de Tweede Kamer ophoudt mee te werken aan het aanwijzen van opvanglocaties zoals in Tubbergen. Verder moet premier Rutte binnen Europa zijn gewicht in de schaal leggen om voor Nederland andere afspraken te bedingen over het opnemen van asielzoekers.

“Deze crisis vereist leiderschap”, aldus een brandbrief die is ondertekend door 24 fractievoorzitters van de VVD in Noord-Holland. “Wij zijn de grootste partij met een premier die in Europa het een en ander in de melk te brokkelen heeft”. Ook fractievoorzitters en raadsleden elders uit het land tekenden de oproep dat de VVD weer “staat voor zijn principes”.

‘Spreiding’

Veel ondertekenaars willen een asielstop, waarbij Nederland tijdelijk alle nieuwe aanmeldingen mag weigeren. Juridisch komt dat neer op het opzeggen van internationale verdragen over vluchtelingen. Nederland zou daarnaast aan Duitsland en België moeten vragen asielzoekers over te nemen als vorm van ‘spreiding’.

“Het kabinet kan een oproep naar buurlanden in de eigen regio doen”, aldus VVD-fractievoorzitter Angelique van Wijk uit Schagen.

De onrust barst naar buiten terwijl VVD-staatssecretaris Eric van der Burg dinsdag op missie is in Tubbergen. De gemeenteraad wil dat hij komt uitleggen waarom het kabinet gemeenten passeert bij het aanwijzen van noodopvang voor asielzoekers.

Volgens de opstandige VVD-afdelingen is het ‘pijnlijk’ dat de eigen VVD-bewindslieden al jaren meewerken aan het huidige asielbeleid, dat volgens hen niet streng genoeg is. Het aanwijzen van opvanglocaties buiten gemeenten om gaat een principiële grens over en is “een trap naar beneden”.

Het verzet levert vooralsnog voor het kabinet geen acuut probleem op. Er zijn geen signalen dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer de staatssecretaris op korte termijn terug wil fluiten. De fractie is enerzijds zeer kritisch op het aanwijzen van bovenaf van opvanglocaties, maar zegt anderzijds ‘begrip’ te hebben dat het kabinet iets moet doen als er zo’n tekort is aan noodopvang voor asielzoekers.

Zorgen

Toch heeft premier Rutte reden zich zorgen te maken. In de VVD is ook al onrust over stikstof. De partijtop werd op het partijcongres al eens overrompeld door een motie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De indieners van die motie klagen dat de fractie in de Tweede Kamer er te weinig mee heeft gedaan.

Terwijl Rutte te stellen heeft met een opstandig CDA, wordt de VVD-fractie door de achterban opgejut om zowel over stikstof als over asiel offensiever te zijn. Daar komt nog bij dat er opeens ook meer algemene kritiek klinkt in de VVD, die Ruttes leiderschap over de partij raakt. De VVD heeft bij de kabinetsformatie slecht onderhandeld, luidt die kritiek. Er is te veel weggegeven aan D66-leider Sigrid Kaag.

De onrust over de aanpak van de asielcrisis lijkt niet zomaar weg. Het gist al de hele zomer in de partij. Een groep rechtse VVD’ers onder de naam Klassiek Liberaal stelde toen al dat op de thema's van asiel en stikstof zij ‘de VVD niet meer terug kennen’.

Bij dat gezelschap voegde zich maandag ook VVD-coryfee Hans Wiegel. Hij vindt dat het ‘heel dichtbij’ is dat de VVD uit het kabinet moet stappen en op zoek moet naar een andere lijsttrekker.

Lees ook:

De stikstofuitspraak van Wopke Hoekstra kwam niet zomaar uit de lucht vallen

De duw van CDA-leider Hoekstra tegen het regeerakkoord was goed voorbereid. De CDA-top ging op ‘luistertour’ op het platteland.