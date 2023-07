Armoede dreigt voor een miljoen Nederlanders na kabinetsval

Een paar maanden geleden, toen het Centraal Planbureau het slechte nieuws bracht, leek het een onweersbui die nog kon overwaaien. Maar nu het kabinet geklapt is, is de dreiging behoorlijk reëel. Doet het demissionaire kabinet niets aan armoedebestrijding, dan komen begin volgend jaar een miljoen Nederlanders maandelijks niet meer rond. Nederland telt dan 200.000 meer armen dan nu het geval is.

Deze dreigende armoedestijging is het gevolg van tijdelijke koopkrachtregelingen die aflopen, zoals de energietoeslag en de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Nederlanders met een kleine beurs komen daardoor 100 tot wel 500 euro per maand tekort, constateerde de commissie sociaal minimum onlangs, die in opdracht van de Tweede Kamer de bestaanszekerheid in Nederland onderzocht. Vooral gezinnen met kinderen komen knel te zitten.

Sterke roep vanuit gemeenten

De commissie adviseert het kabinet onder andere het wettelijk minimumloon en de bijstandsuitkering te verhogen. Maar nu Rutte IV is geklapt, is het de vraag of de demissionaire bewindslieden zich zullen wagen aan zulke ingrijpende maatregelen. Vooral met een oplopend begrotingstekort. Daarbij heeft de Tweede Kamer nog geen lijst opgesteld van al dan niet politiek netelige kwesties waar dit demissionaire kabinet zich over mag buigen.

Toch klinkt vooral vanuit gemeenten de sterke roep om vooral nu met een oplossing te komen voor het armoedeprobleem. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat zelfs zo ver dat het pleit voor het overnemen van de adviezen van de commissie sociaal minimum. ‘Om ergere problemen te voorkomen’, schrijft VNG in een brief.

Ook armoedewethouders Linda Voortman van de gemeente Utrecht en Marjolein Moorman uit Amsterdam roepen het demissionaire kabinet op maatregelen te nemen. Zij zien in hun gemeenten dat steeds meer mensen financieel door het ijs zakken en vrezen dat de druk op gemeenten toeneemt als er vanuit het Rijk niks geregeld wordt. “Volstrekt onverantwoord”, zou dat volgens Voortman zelfs zijn. “Dan kunnen mensen de huur of hun energierekening niet meer betalen. Meer mensen zullen dan een beroep doen op de schuldhulpverlening.”

In Amsterdam voelde de gemeente zich genoodzaakt de armoedegrens te verhogen tot 130 procent van het sociaal minimum, zegt Moorman. “Voor kinderen is het 150 procent. Dat is toch eigenlijk bizar? Dat laat zien dat het wettelijk sociaal minimum te laag is. Mensen hebben in november echt een keuze om een andere koers in te slaan.”

Tijdelijk koopkrachtpakket

Komt het demissionaire kabinet net als vorig jaar opnieuw met een tijdelijk koopkrachtpakket, dan is de druk nog steeds niet van de ketel, zeggen de wethouders ook. Voortman heeft dan het gevoel ‘pleisters te plakken’. En Moorman wijst erop dat haar gemeente bij het invoeren van tijdelijke maatregelen als de energietoeslag “heel veel extra mensen aan het werk heeft moeten zetten. Het is niet alleen een geldkwestie, maar ook een uitvoeringskwestie.”

De Tweede Kamer lijkt gehoor te willen geven aan de oproep van gemeenten. Bijna de voltallige Kamer steunde afgelopen maandag een motie van SP-leider Lilian Marijnissen en BBB-voorvrouw Caroline van der Plas die het kabinet verzoekt “de regering te voorkomen dat de armoede toeneemt”. Ook de VVD, die zich eerder kritisch uitliet over het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen, steunde de motie.

Toch is nog onzeker of de regering mensen met een kleine beurs gaat steunen en hoe die eventuele steun eruit gaat zien. In de coalitie is daarover onenigheid. De VVD hamert er op dat vooral een baan mensen uit armoede helpt, terwijl coalitiegenoot ChristenUnie het liefst inzet op structurele maatregelen.

Ondertussen houdt het demissionaire kabinet de kaarten nog tegen de borst en wijst het op de begrotingsoverleggen richting Prinsjesdag. Blijken de dan genomen beslissingen voor de Kamer onvoldoende, dan kunnen Kamerleden die nog altijd bijsturen. De vraag is dan alleen of de volgens gemeenten broodnodige structurele maatregelen er dan komen.

