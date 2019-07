Arib sluit het parlementaire jaar af met de nodige steken onder water

Zoals elk jaar zaten er donderdagnacht de nodige steken onder ­water in naar Kamerleden. Een vileine opmerking richting Tunahan Kuzu kon niet ontbreken; Arib ligt geregeld in de clinch met Kuzu en Selcuk Öztürk van Denk. In mei werd Kuzu met een Palestijnse vlag in Jerusalem staande gehouden. Arib: “Je hebt Kamerleden die naar het buitenland gaan terwijl niemand dat ­opvalt. Wat doe je dan? Je zoekt een plek die om een bepaalde reden gevoelig ligt, koopt een vlaggetje en hoopt dat je wordt opgepakt. Maar gelukkig hebben we daar een filmpje van.”

Ook memoreerde ze opvallende versprekingen van Kamerleden: , ‘het ei opnieuw uitvinden’ van Vera Bergkamp en ‘mensen die op een appeltje moeten bijten’, van Steven van Weyenberg. ­Minister Koolmees sprak van ­‘gelijke monniken, gelijke pakken’.

Die verhaspelingen zijn niet zo vreemd, met de serieuze ­ondertoon van Aribs toespraak in gedachten. Kamerleden hebben het drukker dan ooit. Afgelopen jaar was er een recordaantal aan commissiedebatten én plenaire debatten. Ook werden nooit eerder zoveel moties (4000!) ingediend. Het debat dat het langst op behandeling wacht, dateert van maart 2018. En er is al een debat aangevraagd over een rapport dat over een half jaar verschijnt. Misschien is de werkdruk één van de redenen dat afgelopen jaar ook een recordaantal Kamerleden vertrok. Arib: “Die druk maakt dat we onszelf en elkaar gek ­maken. Wees alsjeblieft zuinig op jezelf en op elkaar.”

