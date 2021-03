Arib: Er komt geen eigen onderzoek naar de kwestie-Graus

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib noemt het ‘verwerpelijk’ en ‘onacceptabel’ als blijkt dat PVV’er Dion Graus inderdaad zijn toenmalige vrouw heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers, zoals NRC vorige maand onthulde. Ze benadrukt dat het aan het Openbaar Ministerie is om te onderzoeken of de beschuldigingen kloppen en aanleiding geven voor een strafrechtelijk onderzoek. Arib zegt dat ze als Kamervoorzitter geen bevoegdheid heeft om zelf onderzoek te doen.

Het is de eerste keer dat Arib zich publiekelijk uitlaat over de kwestie-Graus. NRC berichtte half februari dat het PVV-Kamerlid gedurende meerdere jaren de beveiligers seks lieten hebben met zijn ex-vrouw. Dat gebeurde volgens de krant zeker één keer in het Kamergebouw, om precies te zijn in het kantoor van Graus. De rijksrecherche onderzoekt de zaak.

Aanvankelijk hielden collega-Kamerleden zich op de vlakte. Totdat Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) vorige week in een bericht op Facebook liet weten dat ze de stilte ‘moeilijk te aanvaarden’ vindt. “We kunnen seksueel geweld alleen effectief bestrijden als we heel duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is.” Daarna riep haar partijleider Jesse Klaver het presidium (het dagelijks bestuur van de Kamer) op om onderzoek te doen naar de beschuldigingen aan het adres van Graus.

“Het presidium heeft vorige week wel over de kwestie gesproken”, zegt de Kamervoorzitter. “Daar was de conclusie dat dit een kwestie is van de PVV-fractie zelf. Noch ik, noch het presidium heeft de instrumenten om dit op te pakken. Er is geen werkgever-werknemer-relatie met andere Kamerleden. Bij eerdere incidenten hebben fracties of het betreffende Kamerlid zelf verantwoording afgelegd.”

‘Het speelt niet alleen bij de PVV’

Arib zegt dat fracties enkele jaren geleden hebben aangegeven dat ze zelf de eigen integriteitskwesties tegen het licht wilden houden. “Als Kamervoorzitter heb ik toen een werkbelevingsonderzoek laten uitvoeren, ook naar grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. De gedachte was om dat onderzoek ook onder fracties uit te voeren, maar enkele fracties gaven aan dit zelf te willen doen. Toen is besloten dit aan hen over te laten.”

Arib: “De fracties hebben een soort status aparte binnen de Tweede Kamer. Dat is hoe het is, maar in sommige gevallen is dat lastig. Want ieder incident dat daar voorkomt, bij welke fractie dan ook, schaadt natuurlijk het aanzien van het parlement. Het speelt niet alleen bij de PVV. Ook andere partijen hebben hier mee te maken gehad. Maar het is dus aan de fracties zelf om dit op te pakken.”

Er komt binnenkort een nieuw college van onafhankelijke deskundigen dat toezicht moet houden op de integriteit van Kamerleden. Politici, maar ook burgers, kunnen daar een melding doen als er vermoedens bestaan dat een Kamerlid ergens over de schreef is gegaan. De Kamer kan dan, op advies van dat college, een sanctie opleggen aan het Kamerlid. Arib: “Het is voor het eerst in de parlementaire geschiedenis dat er stappen worden gezet op het gebied van toezicht op en handhaving van onze eigen integriteitsregels. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling.” Zo’n college kan geen onderzoek doen naar kwesties die bij het Openbaar Ministerie of de rijksrecherche liggen, zegt Arib.

De ex-vrouw van Graus werkt nog altijd voor de PVV-fractie. Een groep bekende vrouwen, onder wie Hanneke Groenteman, Floortje Dessing en Saskia Noort, steunt een geldinzamelingsactie om te zorgen dat zij bij een eventueel proces goede juridische bijstand krijgt. Het doel is om 50.000 euro op te halen. Dinsdagmiddag stond de teller op ruim 9000 euro.

