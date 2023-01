Applaus en gejuich in Senaat voor vernieuwd artikel 1 van de Grondwet

Het discriminatieverbod in artikel 1 van de Grondwet is uitgebreid. Ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap is vanaf nu niet toegestaan. Met de vereiste tweederdemeerderheid nam de Eerste Kamer de wetswijziging dinsdag aan.

De anders zo rustige Eerste Kamer werd na de stemming (56 voor, 15 tegen) opgeschrikt door luid gejuich en applaus op de publieke tribune. Na twaalfenhalf jaar lobbyen om deze uitzonderingsgronden in het non-discriminatieartikel te krijgen was de ontlading bij lhbti+-groepen en vertegenwoordigers uit de gehandicaptenwereld groot. Het initiatief voor de wetswijziging kwam van onder meer het voormalige D66-Kamerlid Boris van der Ham. Drie nieuwe Tweede Kamerleden van GroenLinks, D66 en de PvdA namen het stokje na de laatste verkiezingen over. Het 24-jarige Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) vestigde hiermee een record: hij was de jongste parlementariër ooit die een initiatiefwetsontwerp in de Senaat verdedigde.

Op verzoek van PVV een hoofdelijke stemming

Een wijziging van de Grondwet moet twee keer door beide Kamers worden aangenomen, waarbij in tweede instantie ook nog met tweederdemeerderheid. Op verzoek van de PVV vond een hoofdelijke stemming plaats, waarbij opviel dat de uiteengevallen fractie van Forum voor Democratie op de leden Henk Otten en Jeroen de Vries na tegen het voorstel stemde. “Wij zijn tegen discriminatie en daar hoeven de gronden niet expliciet bij genoemd worden”, aldus Annabel Nanninga. Ook de PVV en de SGP stemden tegen.

Een SP-motie die de tekst van artikel 1 wil omgooien, door eerst te stellen dat discriminatie altijd verboden is en daarna expliciet enkele gronden te noemen, zoals ras en geloof, werd met ruime meerderheid aangenomen. Deze wens moet nog worden opgenomen in een voorstel voor een wetswijziging.

