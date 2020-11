Annabel Nanninga snoeihard over ‘krankzinnige mekkeraar’ Baudet: Hij moet helemaal weg

De offers die Baudet tot nu toe bracht om de partijcrisis te sussen, noemt de senator, Amsterdamse fractievoorzitter en Noord-Hollands Statenlid een ‘wassen neus’. Baudet moet van de kieslijst af en helemaal uit het bestuur terugtreden, stelt Nanninga. “Binnenskamers heeft hij zich de afgelopen dagen volstrekt onmogelijk gemaakt”, schrijft ze dinsdagavond op The Post Online.

Ze roept andere leden en (kandidaat-)volksvertegenwoordigers binnen Forum op zich ook uit te spreken. De nummer drie op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, senator Nicky Pouw-Verweij, steunt haar. Ze noemt Nanninga in een tweet ‘de moedigste vrouw die ik ken’. Anderen noemen Nanninga – die in het verleden op twitter niet vies was van anti-semitische grapjes – op Twitter een ‘judas’.

Baudets mentor en senator Paul Cliteur stapt op juist mede vanwege de actie van Nanninga en de manier waarop Baudet is gehekeld, omdat hij achter de omstreden leider van de jeugdbeweging Freek Jansen bleef staan. “Mijn lot is verbonden aan dat van hem”, zegt Cliteur over Baudet tegen het ANP. “Ik ben door hem bij de partij gekomen, omdat zijn visie mij aansprak.” Hij is niet te spreken over de manier waarop Baudet door anderen binnen FvD is aangepakt om “een paar appjes die niets van doen hebben met waar de partij voor staat”. Cliteur zegt dat het hem nog langer ontbreekt aan motivatie. Vandaag vertrok ook Theo Hiddema uit de Tweede Kamerfractie.

‘De partijleider die de hele partij in de open haard flikkert’

“Nu hadden we dus een weekend achter de rug waarin na drie dagen vergaderen over de vraag ‘wat zullen we nou toch eens doen aan neo-nazis’ het antwoord luidde: eigenlijk helemaal niets’”, schrijft Nanninga. “Een weekend waarin de partijleider liever de hele partij in de open haard flikkert, dan gewoon stante pede overgaat tot het uitroken, ontslaan en royeren van foute elementen.”

Ze schrijft hoe ook zij op het punt stond haar lidmaatschapskaart van FvD door te knippen. “Maar juist de messiaanse martelaarsact van Thierry Baudet en zijn krankzinnige gemekker over trial by media deed mij de schaar weer in de keukenlade opbergen. Forum voor Democratie verdient een beter lot.”

Baudet stelde maandagavond dat hij enerzijds ‘de ultieme politieke verantwoordelijkheid nam’, aan de andere kant verklaarde hij alle verwijten aan zijn adres ongegrond en de schuld van een mediahetze. Nanninga oordeelt daar keihard over. “De media bellen volksvertegenwoordigers die milde kritiek hebben niet schreeuwend op, ‘Ik ben de partij’, maar steken geen poot uit tegen radicaal gebral. De media stellen geen bewezen, herhaaldelijk nazistische bagger postende malloot aan als fractiemedewerker.”

