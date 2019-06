Amerikaanse druk brengt kabinet in lastig parket: moet Nederland grondtroepen naar Syrië sturen?

Het kabinet zit in een lastig parket, nu de VS vragen om militairen naar Syrië te sturen. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra voert de druk op door in een interview met de Volkskrant expliciet om grondtroepen te vragen.

Nederland studeert al maanden op de Amerikaanse wens. Het is schipperen tussen tekorten bij Defensie, een wankel volkenrechtelijk mandaat en politieke druk uit Washington.

Nederland manoeuvreerde zich vorig jaar december in een lastige positie. Nadat president Donald Trump aankondigde de tweeduizend Amerikaanse militairen uit Syrië weg te halen, noemde het kabinet dit ‘teleurstellend’, omdat Islamitische Staat er nog aanwezig was. Nederland ging wel door met de geplande terugtrekking van F16s. Alleen Frankrijk en Groot-Brittannië bleven met kleine aantallen militairen in Syrië.

In februari zetten de VS hun Europese bondgenoten voor het blok. Enkele honderden Amerikaanse militairen blijven voorlopig in het noorden van Syrië, maar andere landen moeten een bijdrage leveren. De kleine Amerikaanse troepenmacht helpt de door Koerden geleide strijdgroep SDF tegen IS, vormt een buffer tussen SDF en het Turkse leger en bewaakt samen met SDF gevangen strijders van IS.

Een maandenlange studie

Sindsdien schuift het kabinet de zaak voor zich uit. Op 18 april schreef Blok aan de Kamer dat de VS dertig bondgenoten, waaronder Nederland, hadden gevraagd te helpen in het noorden van Syrië. “Het kabinet bestudeert het verzoek van de VS en maakt een voorlopige technische inventarisatie.”

Die studie is nog steeds gaande. Vorige week meldde Blok dat de Amerikanen op 29 mei een concreter verzoek hadden gedaan. De inhoud omschreef hij omfloerst als de vraag om ‘een hernieuwde bijdrage in de strijd tegen IS.’ Hoekstra maakt nu duidelijk dat het om grondtroepen gaat, zoals de Amerikanen eigenlijk in februari al vroegen.

Het is voor het kabinet niet aantrekkelijk aan die wens te voldoen. Toen ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind dat vorig jaar voorstelde, waren zowel oppositiepartijen als coalitiepartners kritisch. Dit keer houden coalitiepartijen zich op de vlakte. André Bosman (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) willen eerst een toelichting van het kabinet over het doel van de missie en het volkenrechtelijk mandaat.

Grote missie lijkt praktisch onhaalbaar

Dat mandaat lijkt niet direct voorhanden. Toen Nederland vorig jaar met straaljagers boven Syrië vloog, was de juridische rechtvaardiging dat het verzwakte IS nog steeds in en rondom de stad Hajin aanwezig was. Daar is de terreurgroep inmiddels verdreven.

De staat van de krijgsmacht is een ander probleem. Nederland stopte dit jaar met de missie in Mali, zodat defensie trainingsachterstanden kan inhalen. Een nieuwe grote missie lijkt dus niet haalbaar.

Maar het Amerikaanse verzoek om in Syrië samen op te trekken afwijzen gaat ook niet zomaar. Gezien de eerdere kritiek op de voorgenomen terugtrekking vraagt het kabinet dan impliciet aan Washington om voor Nederland de kastanjes uit het vuur te halen.

