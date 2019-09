‘Ambtenaren drongen wel aan op vervolging Geert Wilders’

Hoge ambtenaren van het ministerie van justitie hebben zich nadrukkelijk bemoeid met de vervolging van PVV-leider Geert Wilders. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die zondag naar buiten zijn gekomen via ‘RTL Nieuws’ na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wilders staat momenteel in hoger beroep terecht voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken uit voorjaar 2014. De PVV’er beweert dat zijn proces politiek geladen is. RTL kreeg een interne mailcorrespondentie uit september 2014 in handen, waarin ambtenaren discussiëren over de vervolging van Wilders. Ze bedenken argumenten voor het Openbaar Ministerie en noemen de uitlatingen van de PVV’er ‘kwaadaardig’ en ‘racistisch’. De mailwisseling wekt de indruk dat de ambtenaren willen dat Wilders zo hard mogelijk wordt aangepakt.

Deze inmenging is gevoelig. De ministerie heeft toegegeven dat er overleg met het OM is geweest over de strafzaak, maar ontkent stellig dat er op enige wijze is aangedrongen op vervolging. Er is geen bewijs dat toenmalig minister Ivo Opstelten zich destijds persoonlijk heeft uitgelaten over wel of niet vervolgen. In de mailwisseling schrijft een ambtenaar: “De minister wil bij deze zaak zo ver mogelijk wegblijven om iedere schijn van politieke bemoeienis tegen te gaan.”

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops zullen het gerechtshof komende dinsdag opnieuw vragen de strafzaak te staken. Huidig minister Ferd Grapperhaus (justitie) zal zich vermoedelijk in de Tweede Kamer moeten verantwoorden voor de uitlatingen en de rol van deze ambtenaren.

Minister Grapperhaus benadrukte in zijn beantwoording van Kamervragen nogmaals dat toenmalig minister Opstelten van justitie geen stem had in de beslissing om te vervolgen.

Politieke partijen eisen uitleg van Opsteltens opvolger Ferd Grapperhaus na nieuwe onthullingen van RTL-nieuws in deze zaak. D66 eist dat Grapperhaus, van CDA-huize, een einde maakt aan de “VVD-chaos op Justitie”.