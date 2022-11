Ambtelijke top Tweede Kamer stapt op vanwege Arib-onderzoek

“Wij kwalificeren de cultuur in de Tweede Kamer als vaak onveilig en daardoor ongezond”, schrijven de vijf leden van het managementteam in een mail aan de Kamermedewerkers.

De vijf MT-leden schrijven “ontsteld” te zijn over de wijze waarop met het besluit tot het instellen van een onderzoek tegen mogelijk grensoverschrijdend gedrag Arib is omgegaan. “Het onderzoek is politiek gemaakt, ambtenaren zijn beschadigd, er bleek nauwelijks aandacht voor de melders en de integriteit van het MT is geschaad.”

De ambtelijke leiding zegt meerdere keren bij de politieke leiding aandacht te hebben gevraagd voor sociale veiligheid. “Het schaden van onze integriteit betreuren wij zeer en wij laten de organisatie dan ook met een zeer ongerust gevoel achter als het gaat om veilig en collegiaal werken.”

Naast de griffier heeft ook het hoofd HR ontslag genomen. Zij fungeerde als aanspreekpunt tussen het presidium - het algemeen bestuur van de Tweede Kamer - en het onafhankelijk onderzoeksbureau Hoffman, dat in opdracht van het presidium het onderzoek naar Arib gaat uitvoeren.

In een aparte mail aan de ambtenaren van de Tweede Kamer schrijft de nu opgestapte griffier Simone Roos dat zij, sinds haar aantreden in juni 2018, heeft gemerkt dat er “spanning zit in de politiek-ambtelijke verhoudingen, posities en omgangsvormen”. Omdat zij, evenals de overige vier MT-leden, “onze taken niet meer naar eer en geweten en veilig kunnen uitoefenen, kunnen wij onze verantwoordelijkheid niet langer nemen”, schrijft Roos.