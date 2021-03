Alsnog verkiezingszege na coronacampagne Baudet

Enkele maanden terug leek Forum voor Democratie nog op sterven na dood, maar een harde en onversneden campagne tegen de coronamaatregelen heeft de partij van Thierry Baudet volgens de tweede exitpoll acht zetels opgebracht. Nu heeft Forum nog twee zetels in de Kamer.

Saillant is dat bij het voorspelde zetelaantal ook Freek Jansen in de Kamer komt. Jansen kwam als voorzitter van jongerenvereniging JFVD in opspraak vanwege antisemitische en racistische appberichten.

De forse winst mag een klein wonder heten, na alle rellen, ruzies en afsplitsingen van de afgelopen jaren. Recent doken ook racistische berichten van partijleider Baudet zelf op. Daarna duikelde de partij naar slechts twee zetels in de peilingen.

‘Boreale speech’

In 2019 was Forum nog de grootste partij van Nederland bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar al met zijn ‘boreale speech’ op de uitslagenavond vervreemdde Baudet mede-oprichter Henk Otten van zich. Als gevolg van de racistische appjes vertrokken vorig jaar nog meer FvD’ers, in alle bestuurslagen. Zij kwamen terecht bij de fractie-Otten in de Eerste Kamer, of in JA21.

Als laatste vertrok ook Theo Hiddema, jarenlang Baudets trouwe secondant in de Kamer. Voor hem waren niet het racisme en antisemitisme de aanleiding, maar de complottheorieën over het coronavirus die Baudet en de tot Forum toegetreden oud-VVD’er Wybren van Haga verspreiden. De advocaat stoorde zich aan de ‘welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid’.

Het meest afwijkende geluid

Na het vertrek van Hiddema werd corona hét speerpunt van de Forumcampagne. Baudet liet zich anders dan andere partijen niets gelegen aan de coronabeperkingen en toerde het hele land door met zijn ‘vrijheidskaravaan’. Van Haga en hij bezochten tegen het einde van de campagne drie steden per dag. Aanvankelijk werden de campagnebijeenkomsten matig bezocht, maar de afgelopen dagen kregen Baudet en Van Haga forse menigten op de been. Aangezien de meeste oppositiepartijen het coronabeleid op hoofdlijnen steunen, lukte het Forum om het meest afwijkende geluid over de virusbeperkingen te laten horen.

Daarbij klonk Baudet ook radicaler dan ooit, waarbij hij goed naar de campagne van Donald Trump gekeken leek te hebben. Geregeld maakte hij de stembusgang verdacht. De problemen rond het briefstemmen greep hij aan om te tweeten dat ‘het stemgeheim geschonden’ is. Ook noemde hij zijn achterban ‘het grootste civiele leger om die klojo’s weg te stemmen’.

Lees ook:

Waarom de strijd op rechts nooit een volledig rechts kabinet oplevert

De strijd op rechts gaat niet over Rutte versus Wilders, maar over de vraag voor en van wie Nederland is.

Waarom trokken Baudets partijgenoten niet veel eerder een grens?

Radicaal rechtse partijen slagen er meestal niet in de ‘bruine dampen’ buiten de deur te houden, zo blijkt uit de geschiedenis. Waarom trokken Baudets partijgenoten niet veel eerder een grens?