Alsnog een publiekelijke spijtbetuiging van Soumaya Sahla. Ze blijft VVD-lid

De kwestie Sahla kwam aan het rollen na een woede-uitbarsting van Geert Wilders tijdens het debat over de regeringsverklaring vorige week. Sahla was lid van de Hofstadgroep, die het onder meer op de PVV-leider en VVD’er Ayaan Hirsi Ali had gemunt. In 2005 stond ze hiervoor terecht; ze zat uiteindelijk drie jaar celstraf uit. Wilders is woedend omdat Sahla onder meer als expert actief is voor de VVD en in die rol soms de Tweede Kamer bezocht. De zwaarbeveiligde Wilders was daarvan niet op de hoogte.

Sahla reageert in de verklaring die de VVD woensdag naar buiten brengt: “Ik wil aangesproken kunnen worden op een periode van zestien jaar geleden waar ik niet trots op ben. Het zijn zwarte bladzijden in mijn leven. Ik betreur de keuzes die ik toen heb gemaakt ten diepste en iedereen die me kent weet dat van me. Die bladzijden heb ik lang geleden omgeslagen. Ik constateer nu dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken.” Ze legt ook haar tafelvoorzitterschap van een thematisch VVD-netwerk Justitie & Veiligheid neer.

Het ongemak is weggenomen

Volgens de VVD is hiermee het ‘ongemak dat wij voelden’ weggenomen, aldus partijvoorzitter Onno Hoes in hetzelfde persbericht. “Dat ongemak zat hem in haar coördinerende rol in het thematisch netwerk en het geen publiekelijk spijt hebben betuigd voor daden in haar verleden.” Fractievoorzitter Sophie Hermans had Sahla’s inzet voor de VVD vorige week nog verdedigd. Dit weekend kwam ze daar in een praatprogramma op terug en zat ze met de ‘kwestie in haar maag’.

Sahla blijft wel lid van de VVD. De liberalen hopen met deze verklaring dan ook kool en geit te sparen. Sahla is al meer dan tien jaar een beschermeling van VVD-prominent Frits Bolkestein, die haar in liberale kringen introduceerde. Hij fungeert als mentor bij haar studie en beoogde promotie. Samen lieten ze zich interviewen voor Elsevier, waar Sahla zei: “Ik wil de samenleving dienen. Al mijn kennis en kunde omzetten in beleid.” Bolkestein was niet beschikbaar voor een reactie.

Een voorbeeld van verbinding

De VVD-jongerenorganisatie vind het feit dat Sahla haar taken neerlegt een ‘erg verkeerd signaal’, “Een gederadicaliseerde die zich inzet om precies díe radicalisering te voorkomen, is een voorbeeld van verbinding, optimisme, vooruitgang en het nemen van verantwoordelijkheid”, aldus JOVD-voorzitter Daphne Lodder.

Partijvoorzitter Hoes spreekt nog wel zijn spijt uit dat het veel te lang heeft geduurd voor de partij zich hierover heeft gebogen.

Lees ook:

Frits Bolkestein denkt dat we nog lang niet van Baudet af zijn: ‘De tijd van de grote middenpartijen is voorbij’

Frits Bolkestein heeft zijn laatste boek geschreven. Of misschien zijn op-een-na-laatste. De liberale nestor over zijn politieke erfenis.