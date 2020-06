Als je dát bij de barbecue zegt, maak je diepe indruk

Je komt het frame vaak tegen: keuzes maken. Bestuurders moeten ‘keuzes maken’ of ‘scherpe keuzes maken’. Het bekt goed. Wat zeg je, als je anderen oproept keuzes te maken?

Je zegt iets over jezelf. Jij bent voor duidelijkeid, daadkracht, doorpakken. Dat is positief. En je zegt iets over de ander. Die praat en poldert, moddert door en rommelt aan. Dat is heel fout.

Dat ‘keuzes maken’ is bovendien een frame waar je altijd mee wegkomt. Sta je op een barbecue en gaat het over iets waar je geen verstand van hebt? Wil je toch meepraten?

Stel gewoon de vraag “Wanneer gaan we in dit land, nu eindelijk eens een keer, echte keuzes ma­ken?” Je maakt diepe indruk.

Stel, je wordt als bestuurder geframed als iemand die geen keuzes maakt, hoe reframe je dat verwijt?

Doormodderen en aanrommelen? Zeg dat onze samenleving ongelofelijk veel vitaliteit en creativiteit kent, inventief en initiatiefrijk is. Dat innovaties uit de samenleving komen, niet vanuit Haagse beleidstorens.

Zeg vervolgens dat je volop de ruimte wilt ge­ven aan die vitale samenleving. Bestuurders die in beleidstorens keuzes maken, drukken creativiteit de kop in, snijden inventiviteit de pas af, blokkeren vernieuwing. ‘Keuzes maken’ is dan opeens een beetje dommig. Een zwaktebod van iemand die niet kan omgaan met maatschappelijke dynamiek.

Twee tegengestelde frames, met allebei hun overtuigende taal. Wie weet wat besturen is, weet dat ze allebei waar zijn.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.