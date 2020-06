Als iedereen moet inleveren, dan ook Kamerleden, vindt de SP

Veel werknemers moeten door de coronacrisis afzien van hun reiskostenvergoeding. Ze werken immers vooral thuis, redeneren werkgevers. Kamerleden niet. Ook zij werken meer thuis, maar zij ontvangen nog altijd hun vaste vergoedingen voor reiskosten, verblijfskosten en zogeheten beroepskosten.

De SP wil van die vergoedingen af. Daarvoor zal Kamerlid Michiel van Nispen maandag pleiten, tijdens Ramingsdag. Dan stelt de Kamer haar eigen begroting op. “Iedereen heeft de afgelopen tijd thuis zo hard mogelijk gewerkt. Ook politici. Maar dat iedereen vergoedingen moet inleveren en wij niet, lijkt me niet helemaal rechtvaardig. En dan druk ik me zacht uit.”

Van Nispen hoopt dat zijn pleidooi breder bijval krijgt, vanwege de coronacrisis. Tijdens een recent coronadebat pleitte Kamerlid Wybren van Haga voor een ‘solidariteitstaks’ voor Kamerleden, zodat parlementariërs de pijn van werknemers en ondernemers voelen. Ook de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben mogelijk oren naar soberder vergoedingen. Van Nispen: “Het huidige systeem is niet uit te leggen. We ontvangen al een hoog salaris en daar komt een riante schadeloosstelling bovenop.”

Ophef over verblijfskostenvergoeding

Voor woon-werkverkeer kunnen Kamerleden kiezen uit een eersteklas treinabonnement of een kilometervergoeding. Daarnaast ontvangen zij standaard maandelijks 408,33 euro voor variabele reiskosten, 236,19 euro voor kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van het ambt, en een bedrag voor verblijfskosten, dat wordt berekend naar de afstand waarop het Kamerlid van het Binnenhof woont. Zo ontvangt Van Nispen, die in Breda woont, 1552,50 per maand.

De SP hoopt dat de geesten rijp zijn voor lagere vergoedingen, ook doordat er vorig jaar ophef ontstond over de verblijfskostenvergoeding. De Volkskrant schreef dat PVV-Kamerlid Dion Graus een vergoeding opstreek omdat hij Heerlen had opgegeven als woonplaats, terwijl hij het overgrote deel van de tijd in Den Haag overnachtte. Van Nispen: “Het is nauwelijks te controleren wie waar slaapt en dat leidt tot gedoe. En gedoe is slecht voor het vertrouwen in de politiek.”

In principe verdient een Kamerlid genoeg om zelf zijn reis- en verblijfskosten te betalen, vindt Van Nispen. “Als een debat een keer tot ’s nachts duurt, dan boek ik het goedkoopste hotel in Den Haag, voor 50 euro per nacht. Als dat, doe eens gek, zes keer per maand gebeurt, dan hoef ik echt geen 1500 euro vergoeding.” Hij kan zich voorstellen dat Kamerleden die ver weg wonen, wél nog een vergoeding krijgen. “Voor Kamerleden die vaak een hotel moeten boeken of die een appartement huren, kun je een controleerbaar en sober declaratiesysteem opzetten. Je wilt niet dat alle Kamerleden in Den Haag wonen.”

