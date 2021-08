Als het aan de partijleden ligt gaat de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks door

In een overwegend lege Utrechtse Jaarbeurs legde de GroenLinks-fractie aan leden uit waarom de samenwerking met PvdA van belang is. Er was kritiek, maar vooral ook veel begrip.

Maar liefst 700 mails heeft ze van hen ontvangen afgelopen week, zegt partijvoorzitter Katinka Eikelenboom tegen de GroenLinks-leden in de Utrechtse Jaarbeurs. Allemaal vragen en meningen over de verregaande samenwerking met PvdA tijdens de formatie. Het gros van al die mails was positief, zegt Eikelenboom aan het begin van de bijeenkomst waarin de Tweede Kamerfractie in gesprek gaat met partijleden. Maar in de anderhalf uur die volgen zullen ook kritische geluiden klinken over deze samenwerking. Vooral van leden die dit innige contact zien als een voorsortering op een fusie.

“Ik wil niet in een fusie gerommeld worden”, zegt een van hen zaterdagochtend vanuit het publiek. “Dat gaat me een stap te ver", zegt ook Selcuk Akinci, voormalig wethouder in Breda. “Het is een heel somber toekomstperspectief voor Nederland als je alleen maar samen kan werken door alle verschillende perspectieven op een hoop te moeten gooien.” Hou de eigen kernwaarden hoog, drukken leden de Tweede Kamerfractie ook op het hart.

Een fusie is aan de partij, niet aan ons als fractie, sust vice-fractieleider Corinne Ellemeet. “Eigenlijk zeg je: behoud je eigenheid, je kernwaarden. We zijn ons daarvan bewust.” Partijleider Jesse Klaver trapt de bijeenkomst af door te stellen dat “de idealen waar we voor staan te belangrijk zijn om alleen de verschillen uit te vergroten”. De twee grote crises waar Nederland nu voorstaat, de klimaatcrisis en de groeiende ongelijkheid, zijn alleen maar te tackelen als er niet weer een rechts kabinet aan de macht komt, houdt Klaver de leden ook voor.

Ruime meerderheid PvdA-leden steunt samenwerking met GroenLinks Een overweldigende meerderheid van de PvdA-leden is voor nauwe samenwerking met GroenLinks. Tijdens de ledenraad in Zeist stemde 93 procent voor de samenwerking tijdens de kabinetsformatie. Een motie die de PvdA opriep om niet mee te regeren in een kabinet van Mark Rutte werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. Een motie van de jongerenorganisatie Jonge Socialisten om de fracties in de Tweede Kamer helemaal samen te voegen, haalde het net niet. Wel steunt driekwart van de leden een voorstel om de Kamerfracties daar zelf onderzoek naar te laten doen. Minder dan een op de vijf PvdA-leden wil een fusie met GroenLinks, nu of op de langere termijn, helemaal uitsluiten. Fractieleider Lilianne Ploumen benadrukte dat een samensmelting tussen de twee linkse partijen nu niet aan de orde is.

Begrip

Ondanks de kritische noten die gekraakt worden, klinkt er zaterdagochtend vooral begrip voor de samenwerking met de PvdA. Oudgediende Paul Rosenmöller, nu Eerste Kamerlid, eerder fractievoorzitter in de Tweede Kamer, wijst erop dat ook GroenLinks is voortgekomen uit een fusie. “We moeten niets uitsluiten, behalve dat we deze stap (van verregaande samenwerking, red.) nemen”, aldus Rosenmöller. Een van de leden roept ook op om snel te beginnen aan een discussie over een daadwerkelijke fusie. “Tien jaar discussie hierover is niet meer mogelijk, gezien de problemen die steeds erger worden.”

Hoe de verregaande samenwerking er in de praktijk uit zal gaan zien, kunnen Ellemeet en Klaver nog niet zeggen. Vooral omdat de volgens hen halsstarrige opstelling van CDA en VVD er nog toe kan leiden dat GroenLinks en PvdA helemaal geen onderdeel zullen uitmaken van een nieuw kabinet. “Vooralsnog hebben we te maken met weigerachtige politici die überhaupt niet over de inhoud willen praten”, zegt Klaver. Een diepe treurnis, noemt Ellemeet de huidige gang van zaken. “Rechts weigert over zijn eigen schaduw heen te stappen.” VVD en CDA houden elkaar innig vast, ziet ze. Ze uiten spierballentaal en doen volgens haar alsof politiek een spel is. “Mensen, politiek is geen spel. We moeten nu het verschil maken, nu aan de macht komen en zeggen: jongens we gaan het anders doen.”

Komt het toch tot inhoudelijke gesprekken, dan stapt GroenLinks alleen in de regering als het regeerakkoord de stikstofcrisis, de wooncrisis en de klimaatproblematiek bij de kop pakt, belooft Ellemeet de leden. “We zijn bereid om compromissen te sluiten, maar als het niet genoeg is mensen, dan doen wij het niet. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur.”

Lees ook:

PvdA en GroenLinks voegen hun fracties samen

Door als één blok op te treden in de formatie, zetten de Partij van de Arbeid en GroenLinks een nieuwe stap richting een partijfusie.